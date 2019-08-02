Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны ФрискеТАСС вчера в 09:59
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика
В США подсчитаны расходы на расследование спецпрокурора Мюллера
Расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел.
Обновлено в 00:52
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено 01 августа в 07:11
Политика
Захарова прокомментировала новые санкции США против России
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
В Осинниках испекли самый большой в мире вишнёвый рулет
В Осинниках кондитеры установили кулинарный рекорд — испекли самый большой в мире вишнёвый рулет весом свыше тонны и длиною почти в 135 метров.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Госдеп США предупредил об угрозе терактов на Украине
Госдепартамент США предупредил граждан об опасности пребывания на Украине в августе из-за угрозы атак со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Обновлено вчера в 14:34
Гаджеты
LG запатентовала смартфон с гибким экраном и стилусом
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Общество
Мать жениха подняли на смех за попытку перещеголять невесту
Пользователи сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии
На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Политика
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Производство вина на Кубани с начала года выросло на 11%
На 11% увеличен выпуск винодельческой продукции в Краснодарском крае с начала 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона по итогам совещания по вопросам развития отрасли 2 августа.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Медведев на Курилах ответил на протесты Японии
Протесты Токио по поводу посещения островов российскими чиновниками не беспокоят правительство, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 04:39
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».
Обновлено вчера в 10:49
Кино
Бреда Питта прилюдно домогались: как один поцелуй стал харрасментом
В Лондоне на премьере фильма с участием мировых звёзд произошёл скандал Накануне в туманном Альбионе состоялся показ нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", в котором сыграли Бред Питт, Леонардо Дикаприо, Марго Робби.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»
На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме
Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено вчера в 13:30