Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны ФрискеТАСС вчера в 09:59

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
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Родственники Фриске погасили долг перед благотворительным фондом

Телепрограммавчера в 12:36

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

РИА Новостивчера в 13:46

Русфонд получил все деньги, собранные на лечение Фриске

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Дни.рувчера в 11:04

Наследники Жанны Фриске полностью вернули долг Русфонду

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Наследники Жанны Фриске вернули «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечение

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«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

ТАССвчера в 09:59
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
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В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме

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Жанна Фриске
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Российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса. Солистка группы «Блестящие». Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет - с 2003 по 2013 год.
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