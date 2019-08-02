Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньгиРИА Новости вчера в 13:46
Родственники певицы отказались представить подтверждение, что пожертвования пошли на оплату медицинских услуг. В 2017 году суд постановил взыскать с родителей Фриске в пользу фонда более 21 миллиона рублей. Жанна Фриске получила известность благодаря участию в составе группы "Блестящие" с 1996 года.
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Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
США вводят новые санкции против России
Второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» вводят в США, заявил РИА Новости источник из американской администрации.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Будет ли еще лето: какую погоду обещают синоптики в августе и сентябре в Ижевске
На смену жарким июньским дня пришла по-настоящему осенняя погода. И по прогнозам синоптиков, солнце мы еще не скоро увидим.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Трамп анонсировал введение новых пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год.
Обновлено 01 августа в 14:56
Наука
В Японии разрешили создать гибрид человека и мыши
Японские власти первыми в мире одобрили эксперимент по созданию гибридного эмбриона из клеток человека и мыши.
Обновлено 01 августа в 11:53
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Технологии
Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило отложить введение в эксплуатацию самолет Boeing 737 MAX до начала 2020 года.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии
Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Россия приостановит ввоз персиков и слив из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз на территорию России косточковых и семечковых культур из Китая.
Обновлено 31 июля в 07:21
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено вчера в 12:40
Политика
На Украине допросили получивших российские паспорта жителей Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе проживающие на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Волочкова разделась для ответа злопыхателям
Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа
РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяца
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака»
На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу
«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Автомобиль такси с пьяным водителем перевернулся в Москве
В Москве перевернулся автомобиль такси, сообщают очевидцы. Инцидент произошел на 1-й Фрезерной улице.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51