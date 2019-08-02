Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньгиРИА Новости вчера в 13:46

Родственники певицы отказались представить подтверждение, что пожертвования пошли на оплату медицинских услуг. В 2017 году суд постановил взыскать с родителей Фриске в пользу фонда более 21 миллиона рублей. Жанна Фриске получила известность благодаря участию в составе группы "Блестящие" с 1996 года.
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Родственники Фриске погасили долг перед благотворительным фондом

Телепрограммавчера в 12:36

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

ТАССвчера в 09:59

Наследники Жанны Фриске вернули «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечение

Вести.Ruвчера в 11:40

Приставы постарались: родственников Жанны Фриске заставили погасить долги

Дни.рувчера в 11:04

Наследники Жанны Фриске полностью вернули долг Русфонду

Комсомольская правдавчера в 11:00

Русфонд получил все деньги, собранные на лечение Фриске

News.ruвчера в 10:22

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

РИА Новостивчера в 13:46
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Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

США вводят новые санкции против России

Второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» вводят в США, заявил РИА Новости источник из американской администрации.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Будет ли еще лето: какую погоду обещают синоптики в августе и сентябре в Ижевске

На смену жарким июньским дня пришла по-настоящему осенняя погода. И по прогнозам синоптиков, солнце мы еще не скоро увидим.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация

Обновлено вчера в 23:02
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Трамп анонсировал введение новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год.
Обновлено 01 августа в 14:56
Наука

В Японии разрешили создать гибрид человека и мыши

Японские власти первыми в мире одобрили эксперимент по созданию гибридного эмбриона из клеток человека и мыши.
Обновлено 01 августа в 11:53
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Технологии

Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило отложить введение в эксплуатацию самолет Boeing 737 MAX до начала 2020 года.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии

Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Россия приостановит ввоз персиков и слив из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз на территорию России косточковых и семечковых культур из Китая.
Обновлено 31 июля в 07:21
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено вчера в 12:40
Политика

На Украине допросили получивших российские паспорта жителей Донбасса

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе проживающие на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Волочкова разделась для ответа злопыхателям

Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Гаджеты

Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel

В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа

РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол

Месси дисквалифицировали на 3 месяца

Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено вчера в 05:31
Происшествия

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Обновлено вчера в 20:16
Футбол

РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака»

На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие

Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу

«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Автомобиль такси с пьяным водителем перевернулся в Москве

В Москве перевернулся автомобиль такси, сообщают очевидцы. Инцидент произошел на 1-й Фрезерной улице.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
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Жанна Фриске
Российская певица
Российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса. Солистка группы «Блестящие». Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет - с 2003 по 2013 год.
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