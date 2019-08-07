Футбол
«Русенборг» в гостях обыграл «Марибор» в квалификации Лиги чемпионовМатч ТВ 16:14
«Русенборг» в гостях нанес поражение «Марибору» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой норвежского клуба со счетом 3:1. Ответная игра пройдет 13 августа в Норвегии.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Политика
ЦИК отклонила жалобу Соболь на отказ в регистрации
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В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
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Происшествия
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Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
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Футбол
«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции
"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции. В поединке команда с минимальным счетом обыграла "Акхисар".
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Происшествия
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Происшествия
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Футбол
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Обновлено в 17:16
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Технологии
«Перекрёсток» запустил возможность заказать ингредиенты для салатов и супов одной кнопкой
На сайте «Перекрёстка» появился раздел с видеорецептами блюд, ингредиенты к которым можно тут же легко заказать.
Обновлено в 13:51
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
Обновлено в 16:12
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Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Армия и оружие
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Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Транспорт
В Москве началась автоматическая проверка ОСАГО в тестовом режиме
В Москве приступили к тестированию системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:06
Транспорт
Судебные приставы ловят кубанских должников на дорогах края
Как отмечают в ведомстве, такие рейды направлены на взыскание крупных задолженностей по налогам и штрафам с должников, зарегистрированных на территории Краснодарского края.
Обновлено в 09:08
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
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Обновлено в 16:43
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В Японии началось извержение вулкана Асама
Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Последнее извержение вулкана Асама было зафиксировано 10 лет назад.
Обновлено в 15:30
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:58