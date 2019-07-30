Футбол
«Русенборг» обыграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 14:54
"Русенборг" дома одержал победу над БАТЭ (2:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В составе норвежского клуба отличились нападающие Александр Седерлунд и Поль Андре Хелланн.
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Лига чемпионов. 2-й раунд. «Русенборг» победил БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Карабах» идут дальше
Sports.ru30 июля в 04:10
Русенборг - БАТЭ ~ прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов: хозяева перевернут ход событий?
Sport-place30 июля в 06:14
«Русенборг» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги чемпионов 31 июля 2019 года
LiveSport.ru30 июля в 01:00
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Михайловка в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 05:32
Финансы
Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС
Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Футбол
Малком пропустил тренировку с разрешения «Барселоны»
Обновлено в 04:39
Футбол
Шотландский футбольный клуб одержал первую победу за 840 дней
Выступающий в пятом дивизионе шотландского футбола клуб в среду выиграл на своем поле у "Нэрн Каунти" со счетом 5:2 в матче Кубка Севера Шотландии.
Обновлено в 04:15
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы
В России снизились ставки по ипотеке
По информации Центробанка, средняя ставка по выданным в стране в июле 2019 года ипотечным кредитам составила 10,28% годовых.
Обновлено в 00:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Футбол
Пауло Дибала сомневается в переходе в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 03:57
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Актриса Инна Чурикова выписана из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено вчера в 11:19
Культура
Серия мультфильма «Маша и медведь» набрала свыше 4 млрд просмотров
Серия «Маша плюс каша» мультсериала «Маша и Медведь» набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube, рассказали в пресс-службе проекта.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 03:56
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»
Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
Обновлено в 05:54
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Религия
Нонна Гришаева призвала молитвой бороться с пожарами в Сибири
Российская актриса Нонна Гришаева на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам с призывом объединиться в молитве ради спасения сибирских лесов от пожара.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин
Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 04:49
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13