"Русенборг" дома одержал победу над БАТЭ (2:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В составе норвежского клуба отличились нападающие Александр Седерлунд и Поль Андре Хелланн.

«Русенборг» обыграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

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