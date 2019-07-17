Футбол

«Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионовВести.Ru 15:15

В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды. После повторных встреч во второй круг турнира вышли норвежский "Русенборг", шведский АИК, ирландский "Дандолк" и азербайджанский "Карабах".
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«Селтик» победил «Сараево» и сыграет с «Нымме Калью» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Sport24.ru16:35

«Селтик» победил «Сараево» и сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Советский спорт16:57

«Селтик» прошел во второй квалификационный раунд ЛЧ

Sportbox.RU16:35

Азмуном и Фернандо интересуются в Серии А, «Спартак» и «Яндекс»

Чемпионат17:00

«Селтик» прошел во второй квалификационный раунд ЛЧ

Матч ТВ16:35

«Селтик» обыграл «Сараево» и вышел во второй отборочный раунд ЛЧ

Спорт-Экспресс16:39

Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Селтик» прошел «Сараево», БАТЭ одолел «Пяст»

Sports.ruвчера в 05:08
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БАТЭ за пять минут забил три мяча «Пясту» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

КП - Беларусь16:25
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Политика

Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.
Обновлено в 14:32
Политика

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

В США потребовали полного контроля над ядерным оружием России

Кандидат на пост главы и врио Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны взять под контроль весь российский ядерный арсенал.
Обновлено в 16:08
Здоровье

В Тульской области пациентов перевозит санитарный вертолет

В Тульской области санитарная авиация уже работает. 10 июля из Ефремова был эвакуирован первый пациент.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Британскую студентку оштрафовали за лекцию о феминизме в Красноярске

Открытая лекция студентки Кембриджа Харриет Филлипс должна была пройти в культурном пространстве «Окна» музейного центра «Площадь мира» вечером 16 июля.
Обновлено в 01:49
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.
Обновлено в 12:32
Политика

Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
Обновлено в 16:39
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Происшествия

В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ

В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии

"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.
Обновлено в 12:39
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено в 16:32
Футбол

Нигерия в восьмой раз в истории выиграла бронзу Кубка Африки

Сборная Туниса уступила команде Нигерии в матче за бронзу Кубка африканский наций.
Обновлено в 16:50
Политика

Мадуро в этом году посетит Россию

Обновлено в 14:50
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Футбол

Триппьер стал игроком «Атлетико»

Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Музыка

В Лондоне представили первый российско-британский оркестр

В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Политика

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Политика

Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Политика

Зеленский рассказал, кому доверяет

Обновлено в 14:21
Кино

Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Общество

Роскачество дало советы по выбору арбузов

Эксперты Роскачества перечислили рекомендации по выбору арбуза. В первую очередь в ведомстве посоветовали определиться с местом покупки.
Обновлено в 07:34
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Авто

В Сети показали обновленный Hyundai Solaris

Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
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В России выросла убыль населения

Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
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В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей

Обновлено в 09:30
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