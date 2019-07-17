Футбол
«Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионовВести.Ru 15:15
В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды. После повторных встреч во второй круг турнира вышли норвежский "Русенборг", шведский АИК, ирландский "Дандолк" и азербайджанский "Карабах".
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Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Селтик» прошел «Сараево», БАТЭ одолел «Пяст»
Sports.ruвчера в 05:08
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
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