В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды. После повторных встреч во второй круг турнира вышли норвежский "Русенборг", шведский АИК, ирландский "Дандолк" и азербайджанский "Карабах".

«Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов

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