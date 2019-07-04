Кино
Русалочку сыграет темнокожая актрисаГазета.Ru вчера в 22:42
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
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Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Обновлено в 07:06
Общество
Сибирской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии в Playboy
Чиновнице из Тюмени пришлось уволиться из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019».
Обновлено в 08:35
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Обновлено в 08:05
Здоровье
В Челябинске зарегистрирована вспышка описторхоза
Как сообщало агентство «Полит74», ежегодный уровень заболеваемости в Челябинске составляет от 80 до 110 случаев.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Послом Саудовской Аравии в США стала принцесса
Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд вступила в должность посла Саудовской Аравии в США, передает телеканал Al Arabia со ссылкой на официального представителя посольства в Вашингтоне Фахада Назира.
Обновлено в 07:27
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.
Обновлено в 03:08
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
«Русские Витязи» покажут фигуры высшего пилотажа на фестивале в Перми
"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.
Обновлено в 08:48
Политика
Рейтинг партии Зеленского упал на 9%
В пятерку преодолевающих барьер в 5 процентов попали также "Европейская солидарность" Порошенко — 6,6% и "Голос" Вакарчука — у него 6,3%.
Обновлено в 08:56
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка
В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Саратове полицейские похищали деньги с банковских карт задержанных
Один раз полицейские украли у задержанного и наличные деньги. В общей сложности они похитили почти 50 тысяч рублей.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Казаки во главе с бойцом ММА избили семью из Азербайджана
1 июля Ильгару позвонил Сергей Калинин — лидер казаков, боец смешанного стиля (ММА) — и спросил, не решил ли он пойти к ним в казаки.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Наталья Фриске решилась на крайние меры из-за обмана клиенток
«Девочки, с июля-месяца, если кто-то записывается ко мне, я буду брать предоплату 50%, так как вы записываетесь, а потом не приходите и трубки не берете!» — предупредила Наталья своих клиенток в «сториз» личного блога, через который она ведет свой бизнес.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Футбол
Президент «Ростова» раскритиковал руководство «Чайки»
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чайка" ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально в отношении болельщиков ростовского клуба.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 08:02