Кино
Русалочку сыграет темнокожая актрисаГазета.Ru вчера в 22:42
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
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Общество
В Красноярском крае работает самолет, искусственно вызывающий осадки
Обновлено вчера в 07:44
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Экономика
Компанию «Красное&Белое» переводят на Кипр
Компанию, которая начиналась с небольшого алкомаркета в Копейске и теперь разрослась до всероссийского ритейлера, «Красное&Белое» выводят на Кипр.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Политика
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Музыка
«Узнают на улицах, говорят: "Ты же Цой!"»: история уральского грузчика, который стал музыкантом
Со временем жители Екатеринбурга стали называть Беку не иначе как «уральский Цой».
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России
Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса
Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Наука
Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака
Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 01:18
Авто
Tesla продала рекордное количество электрокаров
В текущем году основатель Tesla поставил для компании цель произвести и продать от 360 000 до 400 000 машин, однако первые полгода продажи компании падали: за этот период компания поставила менее 160 000 электрокаров.
Обновлено вчера в 03:36
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 15:52
Политика
В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.
Обновлено 02 июля в 14:43
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
Пенсионный налог может стать обязательным
Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Общество
Россиянкам разрешат мужские профессии
Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Общероссийское падение цен произошло одновременно с ростом числа объявлений о продаже.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
СМИ: пресс-секретарь президента Украины отказалась давать показания в Генпрокуратуре
"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее", - отмечает агентство.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39