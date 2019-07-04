Кино

Русалочку сыграет темнокожая актрисаГазета.Ru вчера в 22:42

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
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Русалочку в игровом ремейке Disney сыграет темнокожая актриса

RT на русском06:52

Новую звезду «Русалочки» в Twitter спутали с Холли Берри

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Русалочку в новом фильме Disney сыграет темнокожая актриса

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Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney

Lenta.ru04:04

Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

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Газета Metro04:40

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Газета.Ruвчера в 22:42
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Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
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Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

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Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
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Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

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Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
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Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе

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Компания Opel представила обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
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Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

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Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

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Футбол

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Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
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Здоровье

В Тульской области ежегодно диагностируется 600 случаев рака легких

Ежегодно в Тульской области врачи выявляют и ставят на учет около 600 человек с диагнозом рак легкого.
Обновлено в 06:16
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
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Шоу-бизнес

Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова

На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21

Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
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В метро запустили поезд, посвященный Московским центральным диаметрам

Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 07:00
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Происшествия

В центре Москвы дерево убило ребенка

В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Общество

СМИ: семья главы Генштаба РФ владеет недвижимостью общей стоимостью больше 100 млн рублей

Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .
Обновлено в 07:20
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своих планах и политической карьере после 2024 года.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
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Общество

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Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика

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Происшествия

В Италии произошло мощное извержение вулкана

На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес

О запоях Марины Хлебниковой рассказал промоутер Сергей Лавров

Обновлено в 07:11
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