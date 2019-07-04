Кино
Русалочку сыграет темнокожая актрисаГазета.Ru вчера в 22:42
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
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Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР
Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате
Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Авто
Компания Opel представила обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 07:03
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Обновлено в 06:05
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов
Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Здоровье
В Тульской области ежегодно диагностируется 600 случаев рака легких
Ежегодно в Тульской области врачи выявляют и ставят на учет около 600 человек с диагнозом рак легкого.
Обновлено в 06:16
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова
На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21
Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 07:00
Общество
Самый длинный пешеходный мост России обрушился
Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Происшествия
В центре Москвы дерево убило ребенка
В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Общество
СМИ: семья главы Генштаба РФ владеет недвижимостью общей стоимостью больше 100 млн рублей
Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .
Обновлено в 07:20
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своих планах и политической карьере после 2024 года.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
В ГД внесен законопроект о компенсации советских вкладов
В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Италии произошло мощное извержение вулкана
На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.
Обновлено вчера в 15:57