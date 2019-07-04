Кино
Русалочку сыграет темнокожая актрисаГазета.Ru вчера в 22:42
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
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Происшествия
Во время салюта в Минске погибла женщина
Обновлено в 01:47
Экономика
Законопроект о выплатах по советским вкладам внесен в Госдуму
Законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Общество
Пять садов в Петербурге закрыли из-за непогоды
Из-за непогоды в Петербурге закрыли пять городских садов.
Обновлено в 04:26
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:08
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Путиным крушение MH17
Обновлено вчера в 02:01
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова
На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Спорт
IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
Общество
Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области
Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Москве сильно избили ликвидатора Чернобыльской аварии
В Москве произошел инцидент, который закончился избиением ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На туристическом острове в Италии началось извержение вулкана
На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Обновлено в 05:26
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
«Верона» согласовала условия с защитником «Спартака» Боккетти
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте, что итальянский клуб "Верона" согласовал с 32-летним защитником московского "Спартака" Сальваторе Боккетти условия.
Обновлено в 05:44
Политика
Конте пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в среду, что у него появилась возможность отплатить президенту России Владимиру Путину тем же гостеприимством, с каким его тепло встречали в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено вчера в 13:06
Армия и оружие
Канадский и британский корабли зашли в порт Одессы
Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы для участия в манёврах Sea Breeze-2019.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу
Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Chevrolet выпустит внедорожный минивэн на базе китайского Baojun RM-5
Продажи Baojun RM-5 стартуют осенью, а внедорожный минивэн Chevrolet появится у дилеров не раньше 2020 года.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Пожар в монастыре в Курганской области уничтожил храм
Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46