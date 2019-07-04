Кино

Русалочку сыграет темнокожая актрисаГазета.Ru вчера в 22:42

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
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Новую звезду «Русалочки» в Twitter спутали с Холли Берри

КиноПоиск06:10

Ариэль в новой экранизации «Русалочки» от Disney сыграет темнокожая актриса

Газета Metro04:40

Русалочку в новом фильме Disney сыграет темнокожая актриса

РИА Новости00:37

Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая актриса

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Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

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Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney

Lenta.ru04:04

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Газета.Ruвчера в 22:42
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Наука

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Как отмечает пресс-служба географического факультета МГУ, веб-атлас позволит следить за волновой энергией морей России.
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Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
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Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
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Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»

Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
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Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Жительнице Тюмени Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы на госслужбе из-за конкурса мужского журнала Playboy «Девушка года – 2019», в котором она приняла участие.
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Политика

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
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Кино

В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина

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«Роста общей продолжительности жизни можно добиться только снижением общей смертности», - отметила вице-губернатор.
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

Полицейские установили местонахождение 23 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне затопления в Иркутской области.
Обновлено в 07:06
Транспорт

В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек

Обновлено в 09:46
Политика

Минтранс РФ предложил Чехии перенести решение по полетам на осень

Минтранс РФ предложил властям Чехии отложить рассмотрение спорных вопросов в области авиасообщения на сентябрь.
Обновлено в 09:24
Здоровье

Эксперты назвали семь опасных веществ в детской косметике

Опасные свойства талька стали известны еще в конце прошлого века, однако производители продолжают его добавлять в средства по уходу за детской кожей, рассказывают в Роскачестве.
Обновлено в 08:16
Авто

Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.
Обновлено в 03:08
Происшествия

СК назвал сумму ущерба от злоупотреблений экс-главы «Автодора»

Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей.
Обновлено в 10:28
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Обновлено в 06:05
Происшествия

На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов

В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Напомним, что Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба он девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Москве подросток избил ликвидатора аварии в Чернобыле

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 07:49
Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
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Авто

Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
Обновлено в 09:30
Политика

Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
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Политика

Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Космос

На Марсе начался новый весенний «сезон бурь», сообщили в ЕКА

Европейские планетологи проследили за рождением и исчезновением восьми новых пылевых бурь на северном полюсе Марса.
Обновлено в 09:16
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
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