Экономика

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого заводаИзвестия 05:30

В Красноярском крае запущена на полную мощность первая серия Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), входящего в состав Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Проект реализуют одни из крупнейших в России холдингов «Русал» и «Русгидро».
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Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода

РБК02:28

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Известия05:30

Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатацию

REGNUM04:14

РУСАЛ запустил первую серию БоАЗа в рамках КЭФа

Rambler News Service02:42

Первая серия Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках Красноярского форума

ТАСС05:53

Запущена 1-я серия Богучанского алюминиевого завода

ЭнергоНьюс02:29

UC Rusal и «Русгидро» запустили на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Ведомости02:15
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика

Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Интернет

В «Яндекс.Диске» для Android появился аналог Google Photo

Раздел с фотографиями на "Яндекс.Диске" превратился в универсальную фотогалерею.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Культура

Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Авто

Landwind выводит на рынок кроссовер с дизайном Hyundai Santa Fe

Судя по снимкам, дизайн передней части паректника будет выполнен в стилистике Hyundai Santa Fe 2019.
Обновлено в 06:08
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Экономика

В 2018 году с карт физлиц похищено более 1 миллиарда рублей

В общей сложности с карт физических лиц в прошлом году было похищено путем мошенничества порядка 1,4 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:34
Политика

За три дня до выборов на Украине Зеленский продолжает лидировать

Обновлено вчера в 13:14
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь Ольгу с 19-летием

Известная ведущая Лариса Гузеева трогательно поздравила свою дочь Ольгу с 19-летием, опубликовав ее черно-белое фото в своем микроблоге Instagram.
Обновлено вчера в 12:44
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Экономика

Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Футбол

ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад

Ранее Кикнадзе был генеральным директором телеканала "Спорт", позднее переименованного в "Россию-2", а также генеральным директором АНО "Спортивное вещание", ответственной за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций летней Универсиады-2013 в Казани и зимних Олимпийских игр в Сочи.
Обновлено в 09:12
Общество

Юнармейцы получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Более 20 российских вузов добавят при поступлении баллы к результатам ЕГЭ участников движения «Юнармия», рассказал начальник Главного штаба организации Роман Романенко.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Общество

Медведев раскрыл сумму субсидий на авиаперелеты по России в 2019 году

Обновлено в 09:28
Культура

Участники фестиваля «Спасская башня» выступят в парках и скверах Москвы

Обновлено в 08:19
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Обновлено вчера в 01:57
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
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