Экономика
«Русал» вышел из-под санкций, но потенциал по-прежнему не раскрытПРАЙМ 05:23
Компания ожидает, что спрос на алюминий в 2019 году вырастет только на 2% г/г до 67,5 млн тонн, а дефицит составит 0,7-0,8 млн тонн. Таким образом, несмотря на то, что «Русал» вышел из-под западных санкций, конъюнктура рынка пока что не дает компании раскрыть свой потенциал в полной мере.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:09, Вашингтон
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