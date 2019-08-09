Экономика
«Русал» вышел из-под санкций, но потенциал по-прежнему не раскрытПРАЙМ вчера в 05:23
Компания ожидает, что спрос на алюминий в 2019 году вырастет только на 2% г/г до 67,5 млн тонн, а дефицит составит 0,7-0,8 млн тонн. Таким образом, несмотря на то, что «Русал» вышел из-под западных санкций, конъюнктура рынка пока что не дает компании раскрыть свой потенциал в полной мере.
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Рынок акций РФ утром снижается в рамках коррекции, растут бумаги золотодобытчиков
Финмаркетвчера в 05:43
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Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
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Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
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Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
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В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
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Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
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Вест Хэм — Манчестер Сити 0:1 (Перерыв)
«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ.
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В Правительстве хотят субсидировать 50% первого взноса за ипотеку на деревянные дома
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Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
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