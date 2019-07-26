Экономика

«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тоннТАСС вчера в 23:26

"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.
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