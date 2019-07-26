Экономика
«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тоннТАСС вчера в 23:26
"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
По словам главы Минтруда, на выплаты потребуется около 80 млрд рублей в год, и проект бюджета рассчитывается с учетом новых корректив.
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Экономика
«Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублей
Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне "дочки" "Газпрома" — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций "Газпрома".
Обновлено в 02:32
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Украинские пограничники испугались зеленого луча России
По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
Обновлено в 04:14
Общество
В «Москва-Сити» построили многоуровневый паркинг на 3 тыс. машин
Многоуровневый паркинг на 3,1 тыс. машин построили в деловом центре «Москва-Сити» возле «Башни Федерация».
Обновлено в 04:09
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел
Пчеловоды сразу из нескольких районов Томской области пожаловались на массовую гибель пчел, не исключается, что причиной могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты, сообщает в пятницу управление Россельхознадзора по региону.
Обновлено в 03:16
Политика
В МИД России намерены изучить отказ Палестины от соглашений с Израилем
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что министерство планирует изучить решение Палестины об отказе от соглашений с Израилем.
Обновлено в 04:28
Политика
В партии Зеленского призвали повременить с реформами
Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ
Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
Международная коалиция начала строительство военной базы в Сирии
Строительство военной базы в районе Ад-Дарбасия в сирийской провинции Хасака осуществляет международная коалиция, возглавляемая США, 26 июля передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Обновлено в 01:55
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55
Общество
В Коломне до конца года закроют мусорный полигон «Воловичи»
Мусорный полигон «Воловичи» в Коломне, на который местные жители жаловались из-за неприятного запаха и плохого самочувствия детей, собираются закрыть в ноябре-декабре 2019 года.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика
Лукашенко оценил свой рейтинг в России в более чем 60%
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать отношения с Россией "ни за какие деньги", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:19