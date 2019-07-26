Экономика
«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тоннТАСС вчера в 23:26
"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Государственная Дума одобрила в третьем чтении законопроект по увеличению критерия нуждаемости семьи с 1,5 до 2-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ) для семей с детьми в возрасте 1,5 — 3 лет.
Обновлено 24 июля в 06:29
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В Екатеринбурге приземлились самолеты ВВС Китая
В Кольцово на дозаправку приземлились самолеты военно-воздушных сил Китая, сообщает «Областная газета».
Обновлено в 01:36
Авто
Renault Captur стал самым продаваемым SUV в Европе по итогам июня
Самой продаваемой моделью на рынке Европы по итогам прошлого месяца стал Volkswagen Golf, на котором остановили свой выбор 37 569 покупателей (-13,9%).
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Высшее образование в России предложили сделать бесплатным
В России предложили отменить плату за получение высшего образования.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Неизвестные напали с ножами на двух футболистов лондонского «Арсенала»
Двое неизвестных напали с ножами на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Общество
Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
ЖКХ
Доля россиян с неподъемными платежами за ЖКХ выросла вдвое за три года
Для 42 процентов опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49 процентов.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Алана Мамаева выставила машину мужа на продажу
Алана Мамаева, супруга российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в исправительной колонии, выставила на продажу автомобиль мужа.
Обновлено в 02:21
Футбол
Карло Анчелотти: «Хамес и Николя Пепе интересуют „Наполи“»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал интерес к полузащитникам Николя Пепе («Лилль») и Хамесу Родригесу («Реал»).
Обновлено вчера в 13:32
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Водолазы ведут поиски тела утонувшей женщины
Обновлено в 01:21
Здоровье
Стало известно о смертельной опасности аспирина
Ученые выяснили, что аспирин наносит организму непоправимый вред при ежедневном употреблении препарата с целью профилактики образования тромбов.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Новый короткофокусный проектор LG HU85LA 4K оценён в $6000
Обновлено в 02:04