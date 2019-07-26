"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.

«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн

Политика Механик задержанного российского танкера рассказал о действиях СБУ Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ при задержании российского танкера в порту Измаил вели себя нормально.

Финансы Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей 25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года.

Политика Помпео призвал Турцию отказаться от ввода С-400 в эксплуатацию Госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию не вводить российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в эксплуатацию, снова говоря о санкциях.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.

Происшествия В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу Леопард проник в жилой дом и убил 40-летнего мужчину в индийском штате Раджастхан, сообщает The Times of India.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.

Авто В Сети обнародованы рендерные изображения Lada 4x4 California На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения модели Lada 4x4 California.

Происшествия Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.

Кино Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.

Политика Задержан министр финансов Астраханской области Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.

Космос Доказана теория относительности Эйнштейна Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.

Общество Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.

Авто Озвучены цены на новый седан Audi S6 За счет нового силового агрегата осуществить разгон до 100 км в час станет возможным за 4,4 секунды.

Происшествия Главного судебного пристава Пермского края арестовали до 13 сентября В Перми Дзержинский суд арестовал на месяц и 18 дней главу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова.

Экономика Россиян предупредили о подорожании сладостей Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

Политика В Екатеринбурге снова ждут Путина. На этот раз на форум с Киргизией В последний раз Путин приезжал в Екатеринбург три недели назад на глобальный форум производства и индустриализации GMIS-2019, где он оказался единственным лидером государства из приглашенных гостей.

Музыка Игорь Крутой и Димаш Кудайбергенов представят новые песни Народный артист России композитор Игорь Крутой сообщил в интервью ТАСС, что напишет для казахстанского певца Димаша Кудайбергенова (Кудайбергена) новые песни, которые могут войти в полноценный альбом.