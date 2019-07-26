Экономика
«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тоннТАСС вчера в 23:26
"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.
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Политика
Механик задержанного российского танкера рассказал о действиях СБУ
Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ при задержании российского танкера в порту Измаил вели себя нормально.
Обновлено в 02:32
Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей
25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Политика
Помпео призвал Турцию отказаться от ввода С-400 в эксплуатацию
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию не вводить российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в эксплуатацию, снова говоря о санкциях.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу
Леопард проник в жилой дом и убил 40-летнего мужчину в индийском штате Раджастхан, сообщает The Times of India.
Обновлено в 00:35
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Авто
В Сети обнародованы рендерные изображения Lada 4x4 California
На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения модели Lada 4x4 California.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".
Обновлено в 02:47
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
Кино
Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети
Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 00:36
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Учёные рассказали, что губы могут сказать о здоровье человека
Обновлено вчера в 05:54
Единоборства
Еще один боксер умер из-за полученных на ринге травм
Обновлено в 03:10
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:31
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Музыка
Уральский фестиваль «Старый Новый Рок» прекращает существование
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Озвучены цены на новый седан Audi S6
За счет нового силового агрегата осуществить разгон до 100 км в час станет возможным за 4,4 секунды.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Главного судебного пристава Пермского края арестовали до 13 сентября
В Перми Дзержинский суд арестовал на месяц и 18 дней главу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова.
Обновлено в 03:09
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Политика
В Екатеринбурге снова ждут Путина. На этот раз на форум с Киргизией
В последний раз Путин приезжал в Екатеринбург три недели назад на глобальный форум производства и индустриализации GMIS-2019, где он оказался единственным лидером государства из приглашенных гостей.
Обновлено в 02:40
Музыка
Игорь Крутой и Димаш Кудайбергенов представят новые песни
Народный артист России композитор Игорь Крутой сообщил в интервью ТАСС, что напишет для казахстанского певца Димаша Кудайбергенова (Кудайбергена) новые песни, которые могут войти в полноценный альбом.
Обновлено в 01:04
Космос
Экспериментальный корабль Space X загорелся во время испытаний
Экспериментальный космический корабль Starhopper, принадлежащий компании Space X, загорелся во время испытаний на полигоне в Бока-Чика-Бич.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Усыновившая 118 детей женщина попала в тюрьму на 20 лет
Обновлено вчера в 09:49
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46