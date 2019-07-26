Экономика

«Русал» во втором квартале 2019 года увеличил продажи алюминия на 20%REGNUM 02:59

Объём продаж алюминия группой «Русал» во втором квартале 2019 года составил 1,1 млн тонн, что 20,8% превышает показатель первого квартала текущего года. Об этом говорится в материалах компании.
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Торговые конфликты между Китаем и США продолжают вызывать неопределённость на рынке

Finam.Ru02:54

«Русал» увеличил продажи алюминия на 20%

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
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Политика

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет в четверг издание Defense One.
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Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье

В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
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В первой половине 2019 года продажи импортных коммерческих автомобилей в Южной Корее сократились на 14,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортеров и дистрибьютеров импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).
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Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Alibaba будет пользоваться услугами полупроводниковых производителей, а компания Semiconductor Manufacturing International считается одним из претендентов на сотрудничество с интернет-гигантом.XuanTie 910 создан в полупроводниковом подразделении Pingtouge, которое было создано Alibaba в сентябре 2018 года.25 июля 2019 года пообещала выпустить процессор на коммерческий рынок "в ближайшее время".
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В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
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Шоу-бизнес

Собчак ответила Шнурову откровенным видео

Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
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