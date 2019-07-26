Экономика
«Русал» во втором квартале 2019 года увеличил продажи алюминия на 20%REGNUM 02:59
Объём продаж алюминия группой «Русал» во втором квартале 2019 года составил 1,1 млн тонн, что 20,8% превышает показатель первого квартала текущего года. Об этом говорится в материалах компании.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
Механик задержанного Украиной танкера рассказал о действиях СБУ
Механик задержанного Украиной танкера Neyma Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ во время задержания вели себя корректно, не прибегая к грубости и применению силы, пишет ИА REGNUM.
Обновлено в 02:35
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова надела купальник маленького размера
Подписчики высказались, что размеры балерины больше не соответствуют размеру купальника, а кто-то предположил, что она надела маленький купальник, чтобы грудь смотрелась больше.
Обновлено в 01:01
Кино
Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»
Лента выйдет в прокат 24 октября. Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году.
Обновлено в 04:47
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:53
Здоровье
Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет
Из-за низкой степени усвояемости грибы не рекомендуется употреблять детям до семи лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупреждает Роскачество.
Обновлено в 03:00
Футбол
Почеттино извинился перед «Манчестер Юнайтед» за грубую игру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино извинился перед «Манчестер Юнайтед» за грубую игру в рамках матча Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 04:23
Политика
Лукашенко отказался менять дружбу с Россией на деньги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна «никогда и ни за какие деньги» не станет рвать отношения с «братской» Россией.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Наплевавшую на закон Соболь вызвали на допрос в СК
«В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», — рассказала Соболь.
Обновлено в 02:57
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Происшествия
В Петербурге задержали предполагаемого убийцу активистки Григорьевой
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет в четверг издание Defense One.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Общество
Около полумиллиарда рублей выделят на ремонт моста «Саратов-Энгельс»
Около 437 млн рублей в ближайшее время выделят Саратовской области на капитальный ремонт моста Саратов - Энгельс через Волгу.
Обновлено в 03:48
Авто
В Южной Корее в июне упали продажи импортных грузовиков
В первой половине 2019 года продажи импортных коммерческих автомобилей в Южной Корее сократились на 14,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортеров и дистрибьютеров импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Технологии
Alibaba представила свой первый процессор
Alibaba будет пользоваться услугами полупроводниковых производителей, а компания Semiconductor Manufacturing International считается одним из претендентов на сотрудничество с интернет-гигантом.XuanTie 910 создан в полупроводниковом подразделении Pingtouge, которое было создано Alibaba в сентябре 2018 года.25 июля 2019 года пообещала выпустить процессор на коммерческий рынок "в ближайшее время".
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Лолита Милявская встретила свою первую любовь спустя 39 лет
В жизни Лолиты Милявской было немало мужчин. Однако с одним из своих самых первых избранников она не виделась уже несколько десятилетий.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Крылья Советов» забили шесть голов «Уфе» в молодежном первенстве
«Уфа» на своем поле проиграла «Крыльям Советов» в матче 3-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 06:00
Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Финансы
К концу года Банк России снизит ставку до 7%
Скорее всего, ЕЦБ снизит ставку на 10 б.п. в сентябре, вероятность такого сценария инвесторы оценивают в 84%.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57