«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тоннТАСС 20:27

Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже.

«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн

Энергетика Правительство Чехии выделило холдингу Unipetrol нефть из госрезервов Чешское правительство в связи с временным прекращением получения российской нефти в понедельник вечером приняло решение о выделении сырья из госрезервов нефтехимическому холдингу Unipetrol, одно из предприятий которого, в городе Литвинове, занимается переработкой нефти из РФ, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Технологии Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» «Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.

Происшествия В Приморье сгорел цех по розливу воды Цех по розливу воды выгорел на площади в 1000 квадратных метров.

Экономика Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Армия и оружие ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Шоу-бизнес Алла Пугачева вручила финалистам шоу «Голос. Дети» золотые звезды Каждый ребенок получил из рук примадонны российской эстрады золотой кулон, напоминающий по форме букву «А». «Золотая звезда Аллы Пугачевой» была учреждена певицей еще в 2005 году.

Наука Ученые рассказали о сроках наступления глобальной катастрофы Ученые лаборатории NASA в Пасадене (США) разработали самую точную на данный момент численную модель повышения уровня мирового океана в ходе таяния ледников из-за глобального потепления, пишет The Technology.

Экономика Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.

Происшествия В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Экономика Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.

Шоу-бизнес Барановская рассказала о насмешках со стороны подруг юности Выступая на популярной программе "Модный приговор", Юлия призналась, что непривлекательной ее называли даже подруги.

Путешествия Британцы планируют отпуска вне ЕС из-за Brexit Жители Великобритании стали реже планировать отпуска для поездок в страны Евросоюза из-за неопределенности по вопросу выхода страны из ЕС.

Экономика Россиянам пообещали увеличить зарплату Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.

Общество В США два миллиона долларов остались без хозяина В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.