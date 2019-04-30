Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тоннТАСС 20:27
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже.
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Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Экономика
UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06
Общество
Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах
Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Кино
Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»
Кадр из 3-й серии 8-го сезона "Игры престолов" Не до шуток во время битвы оказалось и Арье Старк.
Обновлено в 04:17
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Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков сообщил «Интерфаксу», что его выписали из больницы. Быков отметил, что вернулся к работе.
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Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
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Авто
BMW хочет построить свой завод в России
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Общество
Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице
Нателла Крапивина, продюсер исполнительницы Светланы Лободы, отреагировала на сообщения о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на певицу.
Обновлено в 19:59
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
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Обновлено в 11:58
Происшествия
В Приморье потушили пожар в цехе по розливу воды
Спасатели потушили пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров в цехе по розливу воды в городе Спасск-Дальний Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 21:37
Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Политика
Путин призвал Украину вернуть паспорт Саакашвили
Президент России Владимир Путин заступился за бывшего президента Грузии и бывшего главу администрации Одесской области Украины Михаила Саакашвили, заявив, что по его мнению украинские власти нарушили его права, отняв ранее выданное гражданство страны.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено в 21:08
Авто
Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде Победы
Репетиция парада началась по-военному точно в 22 часа. На Красную площадь вынесли красное Знамя победы и российский триколор.
Обновлено в 15:30
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще
Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Общество
Новые стандарты обслуживания в сфере ЖКХ для жителей Томска
Чтобы в полной мере реализовать потенциал новых сервисов и технологий, холдинг ПИК-Комфорт выбирает для сотрудничества управляющие компании, зарекомендовавшие себя в отрасли.
Обновлено в 05:00
Общество
Альпака с лицом Джокера напугала посетителя фермы
Японец с ником d_d_osorezan опубликовал на своей страничке в Твиттер фотографии со своей поездки на ферму, где живут альпака.
Обновлено в 12:29