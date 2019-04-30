Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тоннТАСС вчера в 20:27
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Футбол
Оздоев рассказал о поцелуях Ракицкого
Обновлено в 08:52
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота
Обновлено в 07:11
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России
Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ
В Киеве началась встреча избранного президента Украины Владимира Зеленского и предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.
Обновлено в 08:47
Авто
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus
В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Авто
Появились первые изображения новой LADA Granta Sport
Напомним, дорестайлинговая LADA Granta Sport, выпускавшаяся «АвтоВАЗом» с 2013 по середину 2018 года, продавалась в России с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 и 114 л.с. Цены начинались от 534 900 рублей.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Общество
На Avito выставили мозаичное панно со строящихся станций метро
На сайте объявлений Avito появилось предложение о продаже мозаичного панно из смальты «Афганистан».
Обновлено в 08:23
Игры
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Гаджеты
ОС Windows 10 «потяжелеет» минимум до 32 Гбайт
Американский технологический гигант Microsoft изменил минимальные требования к операционной системе Windows 10 — популярная ОС, в частности, теперь требует больше свободного пространства на жестком диске.
Обновлено в 03:32
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено вчера в 13:51
Культура
В Британии поставят оперу об отравлении Литвиненко
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика
МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР
Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану
Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
Обновлено в 09:36
Наука
Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы
Российские физики использовали полностью оптический способ структурирования вещества в наноразмерном масштабе, применив сфокусированные лазерные импульсы кольцевой формы.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Лавров прокомментировал увеличение числа американских военных в Польше
Увеличение численности военных США в Польше будет нарушением основополагающего акта "Россия-НАТО", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:14
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Дмитрий Хрусталев известен как шоумен и юморист, участник шоу Comedy Club и Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".
Обновлено в 09:54
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 05:20
Наука
Теплая поверхность океана ускорила таяние шельфового ледника Росса
Ледник Росса, крупнейший шельфовый ледник в Антарктиде, тает быстрее, чем ожидалось, из-за нагрева поверхностных слоев воды в море Росса — ранее считалось, что основную роль в таянии ледника играет теплая вода на большей глубине.
Обновлено вчера в 11:33