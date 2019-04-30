«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тоннТАСС вчера в 20:27

Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже.

«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн

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