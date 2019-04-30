Экономика

«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тоннТАСС вчера в 20:27

Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже.
Читать в источнике

Подробнее о событии

En+ в 1 квартале снизила производство алюминия на 0,3%

Finam.Ru06:02

«Русал» снизил производство алюминия на 1,6%

Rambler News Service03:57

«Русал» снизил выпуск алюминия на 0,3% в первом квартале 2019 года

Коммерсантъ01:19

РусАл" в 1-м квартале незначительно снизил выпуск алюминия

Финмаркет01:14

UC Rusal сообщила о снижении продаж алюминия в первом квартале

Ведомости05:16

«Русал» прогнозирует, что цены на алюминий будут оставаться под давлением

ТАССвчера в 22:48

«Русал» в I квартале снизил выпуск алюминия на 0,3%

ПРАЙМвчера в 20:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика

ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом

Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Наука

Число подростковых самоубийств в США выросло на 29% сразу после релиза сериала «13 причин почему»

Сразу после выхода сериала Netflix «13 причин почему», повествующего о девушке, покончившей с собой, в США резко возросло количество самоубийств среди подростков.
Обновлено в 04:33
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Путешествия

На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева

Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов вышел на свободу

Обновлено в 04:40
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Авто

В России начали продавать новый Kia ProCeed

Российские дилеры KIA начали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Политика

Президент Австрии рассказал о своих русских корнях

В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Футбол

Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Валенсию» в первой игре полуфинала ЛЕ

Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на первом матче полуфинала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Москве мошенник выманил у таксиста 9 млн рублей «за снятие порчи»

Обновлено в 07:10
Футбол

«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов

В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19
Здоровье

Названы 5 мешающих похудению привычек

Обновлено в 03:39
Общество

Мозаику для новой станции метро в Петербурге продают на Avito

В Сети продают мозаичное панно, которое должны были разместить в вестибюле строящейся станции метро Петербурга «Проспект Славы».
Обновлено в 07:00
Политика

В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Спорт

Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»

Трусова ведет подготовку к сезону в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Тарграирен.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Финансы

Официальный курс евро вырос на 11 копеек

Официальный курс евро на среду, 1 мая, вырос на 10,72 копейки, составив 72,3096 рубля. Это следует из данных на сайте Банка России.
Обновлено в 05:31
Политика

Главы МИД России и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме

Главы МИД РФ и Кабо-Верде Сергей Лавров и Луиш Фелипе Тавареш подписали соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан двух стран, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании

Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Кино

Актер «Игры престолов» предложил альтернативную концовку последнего эпизода

Третий эпизод финального сезона «Игры престолов» преподнес много сюрпризов поклонникам сериала.
Обновлено в 06:05
Политика

Горбачев призвал Россию и США «остановиться и подумать»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России и США необходимо наладить стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии

Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное