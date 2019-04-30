Экономика
«Русал» в I квартале снизил выпуск алюминия на 0,3%ПРАЙМ вчера в 20:33
Объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 928 тысяч тонн, следует из сообщения компании.
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Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Транспорт
В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал новое видео с аль-Багдади
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Mercedes-AMG отложил серийный выпуск флагманского гиперкара One
Компания Mercedes-AMG приняла решение отложить выпуск флагманского гиперкара One в связи с необходимостью установки на автомобиль нового сажевого фильтра.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Александр Лазарев-младший: «Папа был против моей женитьбы»
Александр Лазарев-младший считает себя счастливым человеком.
Обновлено в 02:30
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков
В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Кемеровской области в мусорном баке нашли тело младенца
В Междуреченске (Кемеровская область) в мусорном баке нашли тело младенца, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.
Обновлено в 04:27
Общество
Мозаичное панно в честь героев Афганистана, которым планировалось украсить станцию метро «Проспект Славы», продается на Avito
Панно посвящено воинам-интернационалистам. Это первое панно из смальты, посвященное Афганистану.
Обновлено в 05:17
Происшествия
У задержанного в Крайстчерче нашли взрывное устройство и боеприпасы
Полиция Новой Зеландии обнаружила у задержанного в Крайстчерче мужчины пакет, предположительно, со взрывным устройством, а также боеприпасы по итогам проверки сообщений о бомбе.
Обновлено в 05:02
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Общество
В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси
По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Армия и оружие
В Чехии воевавшему за ДНР десантнику грозит пожизненный срок
По чешским законам Эшту грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Обновлено в 05:20
Путешествия
В Крыму открыт первый современный автокемпинг за 300 миллионов рублей
В Крыму, в поселке Оленевка Черноморского района открылся первый на полуострове автокемпинг нового формата с полным комплексом услуг и развлечений для туристов.
Обновлено в 04:11
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» в первом квартале снизилась на 52%
Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в первом квартале 2019 года сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:30
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08