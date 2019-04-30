Экономика
«Русал» в I квартале снизил выпуск алюминия на 0,3%ПРАЙМ вчера в 20:33
Объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 928 тысяч тонн, следует из сообщения компании.
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Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Обновлено в 03:20
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Космос
В Сети появилась первая в мире фотография Бога
Взгляды специалистов разделились: кто-то назвал его неизвестным галактическим существом, а кто-то - первым в мире снимком Бога.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы.
Обновлено в 02:58
Общество
Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами
Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:11
Здоровье
Диетологи: эффективность ЗОЖ-советов из Instagram стремится к нулю
Предметом исследования стали рекомендации британских блогеров, имеющих более 80 тысяч подписчиков в соцсетях, и активно пишущих на тему снижения веса и здорового образа жизни.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»
Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Транспорт
ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей
«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Армия Индии сообщила об обнаружении в Гималаях следов йети
Альпинистская экспедиционная группа индийской армии заявила, что в Гималаях обнаружены следы йети.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Семеро участников ИГИЛ задержаны в Подмосковье
Семеро участников террористической организации «Исламское государство» ( запрещена в России) были задержаны под Москвой.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»
Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Гаджеты
Галактика в огне. Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Из Южной Кореи поступило первое сообщение о том, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался, к счастью, не причинив вреда своему владельцу и другим людям.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Подводная лодка «Колпино» с «Калибрами» вернется в Новороссийск
Вооруженная суперсовременными ракетами "Калибр" подводная лодка Черноморского флота "Колпино" направилась из Средиземного моря к месту своего постоянного базирования в Новороссийск.
Обновлено в 02:54
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше
Обновлено вчера в 14:52
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров в свой день рождения презентовал новый хит
Король российской эстрады решил отпраздновать день рождения не в кругу семьи, а на гастролях.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12