Экономика

«Русал» в I квартале снизил выпуск алюминия на 0,3%ПРАЙМ вчера в 20:33

Объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 928 тысяч тонн, следует из сообщения компании.
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«Русал» снизил производство алюминия на 1,6%

Rambler News Service03:57

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Метагазета01:55

«Русал» прогнозирует, что цены на алюминий будут оставаться под давлением

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Финмаркет01:14

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Finam.Ru02:30

«Русал» снизил выпуск алюминия на 0,3% в первом квартале 2019 года

Коммерсантъ01:19

«Русал» в I квартале снизил выпуск алюминия на 0,3%

ПРАЙМвчера в 20:33
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