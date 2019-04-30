«Русал» в I квартале снизил выпуск алюминия на 0,3%ПРАЙМ вчера в 20:33

Объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 928 тысяч тонн, следует из сообщения компании.

«Русал» в I квартале снизил выпуск алюминия на 0,3%

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