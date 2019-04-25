Финансы
ВЭБ разместил биржевые облигации на 20 млрд рублейБанки.ру 24 апреля в 13:14
Госкорпорация "ВЭБ.РФ" 23 апреля успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-16, говорится в сообщении Института развития.
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В 1 квартале 2019 года компании-концессионеры осуществили выплаты купонов по облигациям на сумму более 170 млн рублей
Концессии и инфраструктурные инвестиции23 апреля в 05:22
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
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Происшествия
Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали
"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
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Обновлено в 03:54
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Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
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Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
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Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
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Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Гаджеты
«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов
Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
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Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
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Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
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Обновлено в 04:36
Футбол
Кононов объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Арсенала»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему команда проиграла тульскому «Арсеналу» с разгромным счётом.
Обновлено в 00:30
Автоспорт
Первая тренировка в Баку отменена
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Происшествия
На Кубани юношу и девушку ударило током на крыше поезда
В Краснодаре 18-летнего парня и 17-летнюю девушку ударило током высокого напряжения при попытке забраться на грузовой вагон поезда-зерновоза.
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Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
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Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
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Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
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«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
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Анастасия Макеева снялась обнаженной
Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов.
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Музыка
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