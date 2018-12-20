Экономика
В Rusal заявили об отсутствии гарантий снятия санкций
В Rusal заявили об отсутствии гарантий снятия санкцийЕвразия Daily02:00
Как сообщало EADaily, накануне стало известно о том, что Минфин США готов с Rusal, En+ и «Евросибэнерго» санкции в течение ближайших 30 дней. Для этого бывшему мажоритарию холдинга Олегу Дерипаске пришлось сократить свою долю в En+ примерно с 70 до 44,95% без права ее увеличения.
Евразия Daily02:00
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Экономика
Запрета на хождение доллара в России нет и не будет, пообещал Путин
Запрета на хождение доллара в России нет и не будет, заверил Владимир Путин.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
Обновлено в 06:23
Экономика
Акции Rusal подскочили на 25% после объявления о скором снятии санкций
Сразу после открытия стоимость одной акции алюминиевого гиганта выросла до 2,84 гонконгского доллара (23,99 руб.).
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Путин оценил инфляцию в РФ по итогам 2018 года в 4,1-4,2%
Президент РФ Владимир Путин оценивает инфляцию по итогам 2018 года в 4,1-4,2%.
Обновлено в 04:35
Экономика
Акционеры En+ одобрили перерегистрацию компании в России
На собрании акционеров En+ Group участники одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на остров октябрьский в Калининграде, говорится в сообщении группы.
Обновлено в 07:05
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых
Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии.
Обновлено в 07:25
Экономика
Счетная палата впервые откроет план проверок в 2019 году
Счетная палата впервые откроет для общественности план проверок на 2019 год.
Обновлено в 04:41
Экономика
«Роснефть» выкупит свои акции на баланс «дочки»
В начале августа совет директоров «Роснефти» одобрил начало реализации программы выкупа собственных акций на $2 млрд до конца 2020 г. Предполагается, что компания сможет выкупить с открытого рынка до 3,2% капитала, или почти треть находящихся в свободном обращении акций.
Обновлено в 06:14
Экономика
Алишер Усманов стал бизнесменом года по версии российского Forbes
Обновлено в 04:37
Экономика
Путин объяснил, почему замедлился рост сельского хозяйства РФ
Замедление темпов роста сельскохозяйственной отрасли России в 2018 году связано с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 06:07
Экономика
Чистая прибыль «МегаФона» упала в третьем квартале на 4,6%
Капитальные затраты оператора в минувший квартал составили 18,5 млрд руб, что на 47% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 02:10
Энергетика
Впервые в Москве тарифы на ряд услуг ЖКХ утверждены на 5 лет
Как подчеркнули в департаменте экономической политики и развития столицы, такая практика утверждения тарифов на коммунальные услуги для населения на долгосрочный период в Москве применена впервые.
Обновлено в 04:14
Экономика
ФЦП развития Крыма и Севастополя в 2018 году выполнят на 93 процента
По итогам 2018 года освоение средств федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года" составит 93 процента, в Севастополе - 63 процента.
Обновлено в 02:54
Экономика
Правительство увеличит размер субвенций регионам на лекарства
Ранее Медведев заявил, что в 2019 г. цены на лекарства не вырастут. Также он исключил возможность дефицита медикаментов в будущем году.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ
Компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, обяжут перевести свой автомобильный транспорт на газ.
Обновлено в 06:20