Как сообщало EADaily, накануне стало известно о том, что Минфин США готов с Rusal, En+ и «Евросибэнерго» санкции в течение ближайших 30 дней. Для этого бывшему мажоритарию холдинга Олегу Дерипаске пришлось сократить свою долю в En+ примерно с 70 до 44,95% без права ее увеличения.

В Rusal заявили об отсутствии гарантий снятия санкций

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