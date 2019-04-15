Экономика
«Русал» построит завод по производству прокатных листов в СШАПрогресс Технологий 02:04
Российская компания «Русал» совместно с американским холдингом Braidy Indutries объявили о планах построить новый завод по производству продуктов плоского проката для автомобильной индустрии в Соединённых Штатах Америки. Промышленный объект планируют возвести в городе Ашленд, штате Кентукки.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери еще не потушен
Обновлено в 02:19
Кино
Первый эпизод финала «Игры престолов» поставил два абсолютных рекорда
Сервис «Амедиатека», который владеет эксклюзивными правами на показ «Игры престолов» в России, не выдержал 15 апреля наплыва желающих посмотреть первый эпизод финального сезона фэнтезийной эпопеи по книгам Джорджа Мартина и перестал работать.
Обновлено в 01:11
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Водонаева осудила Рудковскую, «зарабатывающую» на шестилетнем сыне
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в своей постоянной колонке для одного из журналов светских хроник поразмышляла о знаменитостях и их детях.
Обновлено в 01:01
Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
В мае у дилеров появятся кроссоверы Haval F7 российской сборки
В следующем месяце к дилерам Haval поступят первые кроссоверы Haval F7 российской сборки. И уже в июне начнутся продажи китайской модели.
Обновлено 14 апреля в 04:16
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено вчера в 11:11
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено вчера в 08:01
Авто
Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont
Nation News ранее сообщало, что Volkswagen представил новый кроссовер Roomzz с автопилотом.
Обновлено в 01:33
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика
В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве
Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 00:50
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Большинство россиян считает Ассанжа борцом за свободу и альтруистом
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа большинство россиян считает борцом за свободу и альтруистом.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Обновлено в 01:27
Происшествия
Весь мир плакал: Мировые СМИ скорбят вместе с французами
Парижане плакали на улице, действительно, весь мир плакал, — сообщает газета Independent.В связи с трагедией телевизионные передачи были прерваны.
Обновлено в 02:15
Политика
СМИ рассказали о том, что украинцы по-прежнему смотрят российское ТВ
Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора», рассказала «Обозревателю», что украинцы по-прежнему смотрят российское телевидение.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Пугачева разгромила бывшего мужа в день своего юбилея
Алла Пугачева в ток-шоу «Пусть говорят» подвергла критике своего бывшего мужа режиссера Александра Стефановича.
Обновлено вчера в 12:58
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые откровенно рассказал об усыновлении сына
Беседа состоялась в ходе передачи «Прямой эфир». Недавно стало известно, что 26-летний сын Зверева, Сергей, был вынужден просить о помощи.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Культура
Скончалась актриса Джорджия Энджел
Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст покупают дом за 7,5 миллионов долларов
Роскошная недвижимость обойдется супругам в 7,5 миллионов долларов, что впрочем, для семейства Кардашян-Уэст довольно скромно.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Красноярске учительница избила школьниц во время урока
Обновлено в 02:18
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15