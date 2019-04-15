Экономика

«Русал» построит завод по производству прокатных листов в СШАПрогресс Технологий 02:04

Российская компания «Русал» совместно с американским холдингом Braidy Indutries объявили о планах построить новый завод по производству продуктов плоского проката для автомобильной индустрии в Соединённых Штатах Америки. Промышленный объект планируют возвести в городе Ашленд, штате Кентукки.
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