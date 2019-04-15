Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в СШАРоссийская газета 01:32
Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Общество
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ
В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
Кино
Названы дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов» в России
В России премьера первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» состоится 15 апреля в 4 часа утра.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Депутаты Госсовета Татарстана раскрыли свой заработок в 2018 году
В 2018 году председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заработал 20,6 млн рублей. Это на 3 млн рублей больше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Авто
Обновленный внедорожник Haval H9 привезли в Шанхай
Китайский автогигант Great Wall представит на Шанхайском автосалоне обновленный флагманский внедорожник Haval H9.
Обновлено в 00:23
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Ранее «Мойка78» писала о том, что Киркоров сводил детей на оперу «Золотой петушок» в Мариинском театре.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ
В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и некоторых значимых полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В жилом доме на окраине Парижа произошел взрыв
Обновлено в 02:53
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено 12 апреля в 17:49
Музыка
Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем
Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Общество
Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца
Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадион «Олимпийский»
Обновлено вчера в 08:49
Культура
Рудковская высказалась о замене музыки в номере сына Плющенко
Продюсер Яна Рудковская высказалась относительно ситуации с выступлением в Японии их общего с фигуристом Евгением Плющенко сына, передает Hello.
Обновлено в 00:00
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Наука
Виртуальные испытания помогли создать компрессор нового поколения
Обновлено вчера в 06:46
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В России умерла вдова Слободана Милошевича
В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича.
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:44