Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в СШАРоссийская газета 01:32

Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости00:16

«Русал» и Braidy Industries построят в США завод алюминиевого проката

ТАСС00:18

«Русал» и Braidy Industries намерены построить в США завод по выпуску алюминиевого проката

ПРАЙМ00:00

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

РБК00:00

«Русал» хочет построить завод в США

Коммерсантъ00:00

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Экономика

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Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
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Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
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В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

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Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
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Китайский автогигант Great Wall представит на Шанхайском автосалоне обновленный флагманский внедорожник Haval H9.
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Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
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Экономика

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Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
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К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
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Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ

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В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 17:49
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Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
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Общество

Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
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Рудковская высказалась о замене музыки в номере сына Плющенко

Продюсер Яна Рудковская высказалась относительно ситуации с выступлением в Японии их общего с фигуристом Евгением Плющенко сына, передает Hello.
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Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
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Виртуальные испытания помогли создать компрессор нового поколения

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Наука

Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта

Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
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Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
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В России умерла вдова Слободана Милошевича

В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича.
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Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»

"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:44
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