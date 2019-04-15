Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в СШАРоссийская газета 01:32
Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в стену в Москве
Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Кино
Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»
HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве
Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Названы сроки восстановления собора Парижской Богоматери
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
ВКС получили два модернизированных ракетоносца Ту-95МС
В феврале президент России Владимир Путин рассказал о завершении разработки сверхзвукового ракетоносца Ту-160 Казанским авиационным заводом.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Гаджеты
Xiaomi выпустила велосипедный насос
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил насос для подкачки велосипедных шин MIJIA Bicycle Pump.
Обновлено в 15:22
Хоккей
НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»
Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переходят в «Рейнджерс».
Обновлено в 15:47
Авто
Обновленный внедорожник Haval H9 привезли в Шанхай
Китайский автогигант Great Wall представит на Шанхайском автосалоне обновленный флагманский внедорожник Haval H9.
Обновлено в 00:23
Политика
Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты
Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Футбол
Манджукич пропустит ответный матч с «Аяксом»
Нападающий итальянского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит ответный матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов против «Аякса» из Нидерландов.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В РПЦ сочли пожар в Париже «страшным знамением»
Обновлено в 16:13
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Музыка
В Израиле пообещали устроить самое яркое за все годы Евровидения шоу
Израильская корпорация общественного вещания "Кан", отвечающая за организацию "Евровидения-2019" в Тель-Авиве, объявила, что зрители увидят самое яркое за все годы проведения конкурса зрелище.
Обновлено в 10:45
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Общество
Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации городского поселения Волоколамск о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», свидетельствуют данные картотеки суда.
Обновлено в 14:35
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55