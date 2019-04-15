Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в СШАРоссийская газета 01:32

Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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