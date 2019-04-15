Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в СШАРоссийская газета 01:32
Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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Шоу-бизнес
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
Обновлено в 13:34
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено в 14:03
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
В квартире боеприпас сдетонировал. С большой вероятностью взрыв произошел при попытке разобрать взрывное устройство.
Обновлено в 07:17
Экономика
Посол КНР назвал условия увеличения товарооборота с Россией до $200 млрд
Россия и Китай должны улучшить взаимодействие по энергоресурсам и освоить новые источники роста в сфере высоких технологий для увеличения товарооборота до $200 млрд, заявил посол КНР в России Ли Хуэй.
Обновлено в 12:17
Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Священник призвал родных Началовой раздать ее личные вещи бедным
Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в одной из московских клиник 16 марта.
Обновлено в 10:20
Игры
Microsoft запустила в РФ подписку на игровую консоль Xbox One
Совместно с дочерней компанией Home Credit Forward Leasing компания Microsoft запустила сервис Xbox Forward, на котором можно оформить подписку на игровую консоль Xbox One.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android
Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
Обновлено в 07:48
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Музыка
Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 01:38
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Экономика
Служба финансового омбудсмена объявила стоимость его услуг
Совет службы финансового уполномоченного объявил стоимость его услуг на заседании 12 апреля, сообщает пресс-служба финомбудсмена.
Обновлено в 13:01
Общество
В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года
В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Игры
В магазине GOG стартовала распродажа игр российских разработчиков
Онлайн-магазин игр без DRM-защиты GOG (Good Old Games) объявил о начале распродажи игр, созданных разработчиками из России и стран СНГ.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Автоспорт
Ралли «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии
Ралли-рейд "Дакар" в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает официальный сайт соревнований.
Обновлено в 09:18
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Российские операторы протестировали технологию eSim
«Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.
Обновлено в 05:49
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00