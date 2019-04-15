Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в СШАРоссийская газета 01:32

Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава Braidy Industries: санкции США не повлияли на решение начать проект с «Русалом»

ТАСС10:20

«Русал» вложит $200 млн в строительство завода в США. Что будет с акциями

РБК06:10

«Русал» хочет построить завод в США

Коммерсантъ00:00

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости00:44

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

«Русал» и Braidy Industries намерены построить в США завод по выпуску алюминиевого проката

ПРАЙМ00:00

РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов

Обновлено в 13:34
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено в 14:03
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

В квартире боеприпас сдетонировал. С большой вероятностью взрыв произошел при попытке разобрать взрывное устройство.
Обновлено в 07:17
Экономика

Посол КНР назвал условия увеличения товарооборота с Россией до $200 млрд

Россия и Китай должны улучшить взаимодействие по энергоресурсам и освоить новые источники роста в сфере высоких технологий для увеличения товарооборота до $200 млрд, заявил посол КНР в России Ли Хуэй.
Обновлено в 12:17
Здоровье

Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому

Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Священник призвал родных Началовой раздать ее личные вещи бедным

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в одной из московских клиник 16 марта.
Обновлено в 10:20
Игры

Microsoft запустила в РФ подписку на игровую консоль Xbox One

Совместно с дочерней компанией Home Credit Forward Leasing компания Microsoft запустила сервис Xbox Forward, на котором можно оформить подписку на игровую консоль Xbox One.
Обновлено в 13:51
Гаджеты

Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android

Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
Обновлено в 07:48
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Музыка

Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления

Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 01:38
Спорт

Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко

Обновлено в 10:41
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Экономика

Служба финансового омбудсмена объявила стоимость его услуг

Совет службы финансового уполномоченного объявил стоимость его услуг на заседании 12 апреля, сообщает пресс-служба финомбудсмена.
Обновлено в 13:01
Общество

В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года

В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Игры

В магазине GOG стартовала распродажа игр российских разработчиков

Онлайн-магазин игр без DRM-защиты GOG (Good Old Games) объявил о начале распродажи игр, созданных разработчиками из России и стран СНГ.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Автоспорт

Ралли «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии

Ралли-рейд "Дакар" в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает официальный сайт соревнований.
Обновлено в 09:18
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Российские операторы протестировали технологию eSim

«Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.
Обновлено в 05:49
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное