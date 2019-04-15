Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в СШАРоссийская газета 01:32

Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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«Русал» катится против санкций

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РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

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UC Rusal планирует построить завод в США

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Интерфакс00:06

Глава Braidy Industries: санкции США не повлияли на решение начать проект с «Русалом»

ТАСС10:20
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
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Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
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Энергетика

Минприроды поддержало выдачу лицензий в Арктике под обязательство производить СПГ

Минприроды поддерживает идею закрепления во вновь выдаваемых лицензиях на газовые месторождения в Арктике обязательств компаний по производству сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
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«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
Наука

РНК-шпилька увеличила точность CRISPR в 50 раз

Американские исследователи показали, что добавление небольшого элемента вторичной структуры к направляющей РНК может существенно увеличить точность редактирования ДНК CRISPR-системами.
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Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии

14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Гаджеты

Первый ноутбук от Honor приехал в Россию

Honor MagicBook можно заказать по цене от 49 990 рублей.
Обновлено в 07:52
Политика

Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине

В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:02
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
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Футбол

Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор

Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм посмеялся над любовью жены к шпилькам

«Каблуки помогают мне сосредоточиться, а обувь на плоской подошве – наоборот», – уверяет дизайнер.
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На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

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В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 10:38
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Политика

В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО

Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Наука

Тюменские исследователи определили влияние мелатонина на биоритмы

В течении двух недель было проведено два сеанса, в ходе которых испытуемым вкалывали мелатонин дозировкой в 1,5 мг и определяли его влияние на циркадианный ритм (температуру тела, артериальное и систолическое давление, частоту сердечных сокращений).
Обновлено в 05:15
Общество

ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности

Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Происшествия

В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды

Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
Обновлено в 10:49
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

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Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Политика

В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса

Официальные представители Военной прокуратуры Украины сделали заявление, опровергающее ранее полученную информацию о побеге из страны своего главы Анатолия Матиоса, сообщает «RT».
Обновлено в 14:54
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием

Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

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Обновлено в 02:27
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