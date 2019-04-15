Экономика
UC Rusal планирует построить завод в СШАВедомости 00:44
Российский производитель алюминия уже заключил с американским партнером договор о намерениях, юридические документы будут подписаны во II квартале 2019 г. Проектная мощность прокатного завода составит 500 000 т ленты горячего проката и 300 000 т готовой продукции холодного проката в год, говорится в сообщении UC Rusal.
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Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
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Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
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Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая
Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.
Обновлено в 08:16
Футбол
Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»
Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:52
Футбол
Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Челси»
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия входит в шорт-лист специалистов, которые могут сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси» по окончании сезона, сообщает The Sun.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Оренбургской области в лесу нашли мертвого крокодила
Полиция в Оренбургской области проводит проверку в связи с обнаружением мертвого крокодила недалеко от села Павло-Антоновка Тоцкого района.
Обновлено в 09:21
Экономика
Задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 14,2%
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 апреля 2019 года составила 2,92 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Политика
Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX
Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Сергей Полунин вышел в свет с новой избранницей
Сергей Полунин появился на публике с новой девушкой. Снимками поделилась на своей странице Instagram сама избранница.
Обновлено в 09:00
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Наука
Метаанализ выявил небольшое влияние улыбки на настроение
Речь идет о гипотезе мимической обратной связи — в ее рамках считается, что эмоциональная мимика может воздействовать на соответствующие эмоции даже тогда, когда вызвана искусственным образом.
Обновлено в 03:17
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Общество
В Великобритании подросткам могут запретить ставить «лайки» в соцсетях
В Великобритании считают, что этого можно добиться с помощью запрета подросткам ставить "лайки" под понравившимися им публикациями.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Из-за «российской угрозы» Британия направила вертолеты в Эстонию
Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache.
Обновлено в 10:20