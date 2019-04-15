Экономика

UC Rusal планирует построить завод в СШАВедомости 00:44

Российский производитель алюминия уже заключил с американским партнером договор о намерениях, юридические документы будут подписаны во II квартале 2019 г. Проектная мощность прокатного завода составит 500 000 т ленты горячего проката и 300 000 т готовой продукции холодного проката в год, говорится в сообщении UC Rusal.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава Braidy Industries: санкции США не повлияли на решение начать проект с «Русалом»

ТАСС10:20

РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

РБК00:00

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

«Русал» и Braidy Industries намерены построить в США завод по выпуску алюминиевого проката

ПРАЙМ00:00

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости00:44

«Русал» хочет построить завод в США

Коммерсантъ00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая

Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.
Обновлено в 08:16
Футбол

Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»

Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:52
Футбол

Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия входит в шорт-лист специалистов, которые могут сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси» по окончании сезона, сообщает The Sun.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Оренбургской области в лесу нашли мертвого крокодила

Полиция в Оренбургской области проводит проверку в связи с обнаружением мертвого крокодила недалеко от села Павло-Антоновка Тоцкого района.
Обновлено в 09:21
Экономика

Задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 14,2%

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 апреля 2019 года составила 2,92 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Пять человек погибли при лобовом столкновении

Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Политика

Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX

Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Сергей Полунин вышел в свет с новой избранницей

Сергей Полунин появился на публике с новой девушкой. Снимками поделилась на своей странице Instagram сама избранница.
Обновлено в 09:00
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Наука

Метаанализ выявил небольшое влияние улыбки на настроение

Речь идет о гипотезе мимической обратной связи — в ее рамках считается, что эмоциональная мимика может воздействовать на соответствующие эмоции даже тогда, когда вызвана искусственным образом.
Обновлено в 03:17
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Общество

В Великобритании подросткам могут запретить ставить «лайки» в соцсетях

В Великобритании считают, что этого можно добиться с помощью запрета подросткам ставить "лайки" под понравившимися им публикациями.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Туве задержаны четверо из девяти уголовников, сбежавших из ИВС

Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Из-за «российской угрозы» Британия направила вертолеты в Эстонию

Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache.
Обновлено в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное