Экономика

UC Rusal поможет американской компании построить завод в СШАРБК 00:00

UC Rusal подчеркивает, что он сможет производить самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
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Глава Braidy Industries: санкции США не повлияли на решение начать проект с «Русалом»

ТАСС10:20

«Русал» и Braidy Industries намерены построить в США завод по выпуску алюминиевого проката

ПРАЙМ00:00

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости00:44

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

РБК00:00

«Русал» хочет построить завод в США

Коммерсантъ00:00
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Футбол

Джано летом может перейти в «Краснодар»

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» проявляет интерес к грузинскому полузащитнику «Крыльев Советов» Джано Ананидзе.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Пять человек погибли при лобовом столкновении

Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Общество

Опубликовано видео катания Ассанжа на скейте в посольстве Эквадора

Ранее сообщалось о том, что компания WikiLeaks опубликовала видео с котом Джулиана Ассанжа, смотрящим по телевизору процесс задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол

Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»

Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Экономика

Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs

Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:20
Футбол

Голкипер «Барселоны»: у нас минимальная фора перед ответным матчем с «МЮ»

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что каталонцы имеют минимальную фору перед ответным матчем 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Авто

Volkswagen представил сразу три новых кроссовера

К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.
Обновлено в 03:14
Политика

Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Футбол

Агент Романа Еременко раскрыл подробности его ухода из «Спартака»

По словам футбольного агента, на уходе игрока из «красно-белого» клуба в зимнее трансферное окно настоял главный тренер Олег Кононов, а также советники президента команды.
Обновлено в 10:14
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский»

Обновлено вчера в 08:32
Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотра

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки в газовую директиву

Новая редакция газовой директивы позволяет реализовать строительство «Северного потока – 2», говорил министр энергетики РФ Александр Новак 5 апреля, после того как Европарламент согласовал поправки в документ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Оренбургской области нашли мёртвого крокодила

В Оренбургской области обнаружили мёртвого крокодила, который мог отстать от передвижного цирка, выступавшего в местном селе.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

Обновлено в 08:35
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали размещение британских вертолётов в Эстонии

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT решение Великобритании направить в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.
Обновлено в 09:18
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