Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в СШАРБК 00:00
UC Rusal подчеркивает, что он сможет производить самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
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Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Обновлено вчера в 03:22
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в Лиге 1
ПСЖ накануне крупно уступил "Лиллю" (1:5) в матче чемпионата Франции.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".
Обновлено вчера в 20:07
Культура
«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube
Обновлено в 06:02
Наука
Причина возникновения кариеса кроется в иммунной системе
Введение Исследование, опубликованное в биомедицинском журнале Acta Biomaterialia, показало, что разрушение дентина (твердого вещества под эмалью зуба) и пломб вызвано не только бактериями, как это считалось в течение десятилетий, причиной тому является уникальная активность иммунных клеток, известных как нейтрофилы, которые потенциально усиливают действие бактерий.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом
В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика
Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом
Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов
Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
Обновлено в 05:05
Игры
В Amediateka произошел сбой во время показа премьеры «Игры престолов»
Mihail Tkaczew (@mihail_tkaczew) 15 апреля 2019 г. Посмотреть эту публикацию в Instagram Ждёшь такой два года новый сезон, успеваешь за это время сходить в армию, найти работу, и тут в день премьеры сервера сервиса просмотра слетают.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой
Обновлено в 03:26
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Экономика
«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск
Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
Обновлено вчера в 23:39
Хоккей
Сергей Бобровский: «Партнеры великолепно сыграли в обороне»
Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после третьей игры первого раунда Кубка Стэнли против "Тампы" (3:1, 2-0) отметил хорошую игру в обороне.
Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Авто
7 вопросов, которые нужно задать себе перед покупкой нового авто
Одни утверждают, что нужно покупать только подержанные машины, а другие выступают только за новые.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Трамп может объявить о военном усилении в Польше 1 сентября
О расширении американского военного присутствия в Польше президент США Дональд Трамп может официально сообщить во время своего визита в Варшаву 1 сентября.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной
Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06