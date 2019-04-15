Экономика

UC Rusal поможет американской компании построить завод в СШАРБК 00:00

UC Rusal подчеркивает, что он сможет производить самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
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«Русал» вложит $200 млн в строительство завода в США. Что будет с акциями

РБК06:10

«Русал» хочет построить завод в США

Коммерсантъ00:00

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости00:16

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

«Русал» и Braidy Industries намерены построить в США завод по выпуску алюминиевого проката

ПРАЙМ00:00

РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46

«Русал» и Braidy Industries построят в США завод алюминиевого проката

ТАСС00:18
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Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП с автобусом с детьми под Тулой

Обновлено в 03:49
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Наука

Силовые тренировки продлевают жизнь

Обновлено вчера в 03:22
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол

ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в Лиге 1

ПСЖ накануне крупно уступил "Лиллю" (1:5) в матче чемпионата Франции.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".
Обновлено вчера в 20:07
Культура

«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube

Обновлено в 06:02
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Наука

Причина возникновения кариеса кроется в иммунной системе

Введение Исследование, опубликованное в биомедицинском журнале Acta Biomaterialia, показало, что разрушение дентина (твердого вещества под эмалью зуба) и пломб вызвано не только бактериями, как это считалось в течение десятилетий, причиной тому является уникальная активность иммунных клеток, известных как нейтрофилы, которые потенциально усиливают действие бактерий.
Обновлено вчера в 13:40
Здоровье

Врачи рекомендовали не лежать в горячей ванне больше пяти минут

Обновлено в 02:06
Происшествия

В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом

В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика

Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом

Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
Обновлено в 05:05
Игры

В Amediateka произошел сбой во время показа премьеры «Игры престолов»

Mihail Tkaczew (@mihail_tkaczew) 15 апреля 2019 г. Посмотреть эту публикацию в Instagram Ждёшь такой два года новый сезон, успеваешь за это время сходить в армию, найти работу, и тут в день премьеры сервера сервиса просмотра слетают.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой

Обновлено в 03:26
Общество

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Экономика

«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск

Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
Обновлено вчера в 23:39
Хоккей

Сергей Бобровский: «Партнеры великолепно сыграли в обороне»

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после третьей игры первого раунда Кубка Стэнли против "Тампы" (3:1, 2-0) отметил хорошую игру в обороне.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Вынесен приговор забайкальцу, силой напоившему жену уксусной кислотой

Обновлено в 01:22
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Авто

7 вопросов, которые нужно задать себе перед покупкой нового авто

Одни утверждают, что нужно покупать только подержанные машины, а другие выступают только за новые.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Трамп может объявить о военном усилении в Польше 1 сентября

О расширении американского военного присутствия в Польше президент США Дональд Трамп может официально сообщить во время своего визита в Варшаву 1 сентября.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
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