Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в СШАРБК 00:00
UC Rusal подчеркивает, что он сможет производить самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
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Экономика
Доля просроченных автокредитов в России сократилась до 8,5%
Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов в России за первые два месяца 2019 года сократилась на 0,6 процентных пункта к показателю годичной давности и составила 8,5%. Такие данные привело в понедельник Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:11
Культура
«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube
Обновлено в 06:02
Политика
В штабе Зеленского рассказали о новом плане Порошенко по срыву выборов
Соратники кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подозревают его оппонента Петра Порошенко в попытке сорвать второй тур голосования, искусственно организовав недобор сотрудников в участковые избирательные комиссии.
Обновлено в 05:53
Общество
Суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
Обновлено в 05:13
Авто
Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Названа главная опасность горячей ванны
Обновлено в 04:37
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Космос
Самый большой в мире самолет совершил свой первый полет
Гигантский самолет Stratolaunch с размахом крыльев 117 метров и двойным фюзеляжем успешно завершил свой первый полет, продолжительностью 150 минут.
Обновлено вчера в 04:20
Армия и оружие
Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО, заявили в МИД
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 06:08
Музыка
Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Лондонцу предъявили обвинения из-за видео с сожжением макета Grenfell Tower
Обвинения в распространении скандального видео о пожаре в жилом высотном доме Grenfell Tower предъявлены 46-летнему жителю Лондона Полу Буссетти.
Обновлено в 05:09
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт
Обновлено в 05:04
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной
Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Спорт
Бьёрндален призвал Логинова объясниться за допинг
После возвращения Логинова в большой спорт в ноябре 2016 года иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения.
Обновлено в 06:09
Политика
Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»
Обновлено в 04:07
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки
Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Футбол
Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих
Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова украинского генерала о дальности ракет
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Киеву для противодействия Москве нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».
Обновлено в 04:53
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку российских С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко полностью поддерживает политику президента Турции Тайипа Эрдогана по защите национальных интересов своей страны.
Обновлено в 06:31