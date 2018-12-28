Экономика
Новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже. Томас вступит в новую должность с 1 января.
Ведомости19:45
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Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 20:08
Политика
Путин подписал закон об отмене национального роуминга
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Экономика
«Русал» избрал нового председателя совета директоров
Новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома.
Обновлено в 19:45
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
"15 декабря Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения", - заявили в российском посольстве в Хельсинки.
Обновлено в 15:57
Хоккей
Сборная России обыграла Данию на молодежном чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 19:31
Происшествия
Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации
В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.
Обновлено в 14:23
Общество
Названы самые востребованные профессии 2019 года
Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета".
Обновлено в 20:24
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Политика
Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме
Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
Планируется, что первый полк ракетных комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в следующем году.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
Обновлено в 17:07
Происшествия
СМИ узнали о пропаже картин Мунка из музея в Норвегии
Шесть работ известного норвежского художника Эдварда Мунка (1863–1944) исчезли из Музея Стенерсена в Осло, сообщило издание Dagbladet.
Обновлено в 19:27
Космос
Создатель телескопа «Хаббл» Нэнси Грейс Роман скончалась в США
Первая женщина-руководитель американского космического агентства умерла на 94 году жизни. В США скончалась ученая Нэнси Грейс Роман.
Обновлено в 20:05
Происшествия
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Испытания «Авангарда» подтвердили скорость в 27 махов
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал об успешных испытаниях комплекса «Авангард».
Обновлено в 07:37
Политика
«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Авто
Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России
Обновлено в 08:48
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Космос
Источник предрек сложности с пуском «Союзов» с Байконура в 2020 году
Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что выполнение плана пусков ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Байконур в 2020 году столкнется с техническими сложностями.
Обновлено в 19:19
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Общество
Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка
Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
Обновлено в 10:53
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Общество
Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Футбол
Месси прокомментировал игру Роналду за «Ювентус»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением об игре "Ювентуса" после прихода в клуб нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:55