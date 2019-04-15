Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный заводREGNUM 02:26
Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
Здоровье
Из аптек изымаются поддельные глазные капли
При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
Обновлено в 20:00
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Обновлено в 21:43
Энергетика
США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти
"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Общество
Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году
В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено в 22:45
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено в 18:02
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия
Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
Обновлено в 22:18
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожает
В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
Обновлено в 02:15
Общество
В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»
В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Общество
При переходе на цифровое ТВ обмануты десятки тысяч семей
Первая волна перехода на цифровое эфирное телевидение произошла в феврале — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 07:54
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Авто
Названы лучшие автомобили для стритрейсинга
Эксперты портала car.ru составили рейтинг самых лучших автомобилей для уличных гонок – в них вошли пять машин.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Младший сын Газманова похвалился авто за 15 миллионов
Новая покупка раздосадовала его подписчиков На днях сын Олега Газманова от первого брака Родион поделился с подписчиками своей страницы в "Инстаграме" семейной фотографией.
Обновлено в 07:46
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено в 15:42
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android
Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
Обновлено в 07:48
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Музыка
Верка Сердючка отправится на «Евровидение»
Обновлено в 22:00
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено в 22:39
Общество
Правительство отказалось от обязательной видеофиксации техосмотра
Инициатива была внесена в Думу правительством с целью ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 09:28