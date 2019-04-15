Экономика

«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный заводREGNUM 02:26

Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
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Сделка с «Русалом» требует утверждения совдирами компаний в мае - Braidy

ПРАЙМ20:34

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости16:42

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

Глава Braidy Industries: санкции США не повлияли на решение начать проект с «Русалом»

ТАСС10:20

«Русал» и американский холдинг Braidy Industries намерены построить прокатный завод в США в штате Кентукки

Эхо Москвы05:32

РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46

«Русал» катится против санкций

Коммерсантъ14:28
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
Здоровье

Из аптек изымаются поддельные глазные капли

При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

Обновлено в 20:00
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Обновлено в 21:43
Энергетика

США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти

"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Общество

Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году

В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено в 22:45
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено в 18:02
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия

Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
Обновлено в 22:18
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Транспорт

Проезд по платным дорогам подорожает

В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
Обновлено в 02:15
Общество

В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»

В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Общество

При переходе на цифровое ТВ обмануты десятки тысяч семей

Первая волна перехода на цифровое эфирное телевидение произошла в феврале — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 07:54
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Авто

Названы лучшие автомобили для стритрейсинга

Эксперты портала car.ru составили рейтинг самых лучших автомобилей для уличных гонок – в них вошли пять машин.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Младший сын Газманова похвалился авто за 15 миллионов

Новая покупка раздосадовала его подписчиков На днях сын Олега Газманова от первого брака Родион поделился с подписчиками своей страницы в "Инстаграме" семейной фотографией.
Обновлено в 07:46
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено в 15:42
Футбол

Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор

Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 12:45
Хоккей

НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»

Обновлено в 15:47
Гаджеты

Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android

Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
Обновлено в 07:48
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Музыка

Верка Сердючка отправится на «Евровидение»

Обновлено в 22:00
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ

Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено в 22:39
Общество

Правительство отказалось от обязательной видеофиксации техосмотра

Инициатива была внесена в Думу правительством с целью ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 09:28
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