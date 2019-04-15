Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный заводREGNUM 02:26
Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
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Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Политика
Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Экономика
В России появились семь новых ТОР
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество
Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
Обновлено в 08:39
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Кино
В сети появился тизер-трейлер и фрагмент одного эпизода «Мандалорца»
В сети появился фрагмент одного из эпизодов сериала «Мандалорец» и полноценный тизер-трейлер проекта, показанный на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго.
Обновлено в 03:23
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать серию самолетов 737 MAX
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что компании Boeing стоит устранить все неисправности в своих самолетах модели 737 MAX и переименовать всю серию.
Обновлено в 07:25
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Экономика
40 процентов россиян не имеют никаких сбережений
Сервис по поиску работы Superjob в ходе опроса жителей страны выяснил, что около 40 процентов россиян не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:28
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море
«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 08:35
Общество
Гороскоп на 16 апреля: Раки занимаются самообразованием, Водолеи сдерживают эмоции
Сегодня, 16 апреля, звезды предсказали хороший день.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов и жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", запрещающий размещение гостиниц (хостелов) в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:24
Футбол
Фанаты «Динамо» оставили надпись на стене Цоя в Москве
На стене Цоя в Москве появилось граффити фанатов «Динамо». Надпись на стене дома № 37 по Арбату гласит «Перемен требуют наши сердца».
Обновлено вчера в 08:22
Теннис
Рублев покинул Masters в первом круге, уступив Фоньини
Обновлено в 11:25
Футбол
Кечинов призвал дать время тренеру «Спартака» Кононову
Обновлено в 11:56
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Политика
Парламентские выборы завершились в Финляндии
В Финляндии закрылись избирательные участки. Голосование на парламентских выборах завершилось. Явка составила 72%, уточняет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны
Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49