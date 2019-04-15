Экономика

«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный заводREGNUM 02:26

Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
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Глава Braidy Industries: санкции США не повлияли на решение начать проект с «Русалом»

ТАСС10:20

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости00:44

«Русал» вложит $200 млн в строительство завода в США. Что будет с акциями

РБК06:10

«Русал» и Braidy Industries намерены построить в США завод по выпуску алюминиевого проката

ПРАЙМ00:00

«Русал» хочет построить завод в США

Коммерсантъ00:00
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Происшествия

Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Политика

Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Экономика

В России появились семь новых ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
Обновлено в 08:39
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Кино

В сети появился тизер-трейлер и фрагмент одного эпизода «Мандалорца»

В сети появился фрагмент одного из эпизодов сериала «Мандалорец» и полноценный тизер-трейлер проекта, показанный на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго.
Обновлено в 03:23
Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Политика

Трамп посоветовал Boeing переименовать серию самолетов 737 MAX

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что компании Boeing стоит устранить все неисправности в своих самолетах модели 737 MAX и переименовать всю серию.
Обновлено в 07:25
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Единоборства

Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову

В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Экономика

40 процентов россиян не имеют никаких сбережений

Сервис по поиску работы Superjob в ходе опроса жителей страны выяснил, что около 40 процентов россиян не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:28
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

За распространение видео теракта в мечети под суд пошли шесть человек

Обновлено в 12:19
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 08:35
Общество

Гороскоп на 16 апреля: Раки занимаются самообразованием, Водолеи сдерживают эмоции

Сегодня, 16 апреля, звезды предсказали хороший день.
Обновлено в 10:00
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов и жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", запрещающий размещение гостиниц (хостелов) в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:24
Футбол

Фанаты «Динамо» оставили надпись на стене Цоя в Москве

На стене Цоя в Москве появилось граффити фанатов «Динамо». Надпись на стене дома № 37 по Арбату гласит «Перемен требуют наши сердца».
Обновлено вчера в 08:22
Теннис

Рублев покинул Masters в первом круге, уступив Фоньини

Обновлено в 11:25
Футбол

Кечинов призвал дать время тренеру «Спартака» Кононову

Обновлено в 11:56
Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотра

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Политика

Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов

Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Туве поймали шестерых из девяти сбежавших из ИВС арестантов

Обновлено в 11:50
Политика

Парламентские выборы завершились в Финляндии

В Финляндии закрылись избирательные участки. Голосование на парламентских выборах завершилось. Явка составила 72%, уточняет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны

Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
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