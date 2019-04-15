Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в СШАРоссийская газета 01:32
Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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Происшествия
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Соборе Парижской Богоматери начался пожар
Обновлено в 13:38
Здоровье
Фонд «Подсолнух» проводит Неделю первичных иммунодефицитов
Фонд "Подсолнух" в апреле проводит мероприятия в рамках всемирной Недели первичных иммунодефицитов (ПИД), сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 09:01
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено в 03:04
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Гаджеты
Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android
Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
Обновлено в 07:48
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Политика
Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите
Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов
Штаб кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского заподозрил действующего президента Петра Порошенко в попытке сорвать выборы.
Обновлено в 12:35
Культура
В Третьяковской галерее покажут работы Эдварда Мунка
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Китае умерла последняя самка редчайшей в мире черепахи
В Китае умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире — гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье
Главный врач Кандалакшской ЦРБ покинет свой пост
После рабочей поездки в Кандалакшу, Андрей Чибис поручил руководству минздрава проверить обоснованность жалоб на главврача Кандалакшской больницы.
Обновлено в 04:04
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Кино
На РЕН ТВ покажут шпионский боевик «Смерш»
На телеканале РЕН ТВ грядет премьера шпионского боевика «Смерш» об одном из величайших противостояний в ратной истории страны — соперничества военных разведок СССР и Германии в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:46
Космос
Обнаружен чудом выживший свидетель зарождения Солнечной системы
Находка дает новые ключи к формированию, структуре и эволюции Солнечной системы, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
Обновлено в 13:34
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Здоровье
На Кубани врачи вернули молодой девушке слух
Врачи провели необходимое обследование, дифференциальную диагностику, консилиум со смежными специалистами.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном
Обновлено в 04:54
Политика
На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиция
В воскресенье в Финляндии прошли парламентские выборы. К настоящему моменту стали известны результаты обработки 100 процентов бюллетеней.
Обновлено в 04:00