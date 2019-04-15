Экономика

«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный заводREGNUM 02:26

Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
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«Русал» и американский холдинг Braidy Industries намерены построить прокатный завод в США в штате Кентукки

Эхо Москвы05:32

«Русал» катится против санкций

Коммерсантъ14:28

Глава Braidy Industries: санкции США не повлияли на решение начать проект с «Русалом»

ТАСС10:20

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости16:42

РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

«Русал» и Braidy Industries намерены построить в США завод по выпуску алюминиевого проката

ПРАЙМ00:00
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Происшествия

Крыша горящего Собора Парижской Богоматери обрушилась

Обновлено в 14:38
Политика

Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Происшествия

В «Монако» и «ПСЖ» потрясены пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Футбольный клуб «Монако» отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 19:35
Общество

Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры.
Обновлено в 10:25
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Политика

В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство

Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Футбол

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Сергей Томаров вошёл в тренерский штаб "Уфы", сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:46
Экономика

Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено в 02:56
Общество

Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара

В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Общество

«Шахтная грибница» не стала приоритетным проектом развития Синегорска

Сахалинские власти и администрация Южно-Сахалинска в очередной раз поговорили о судьбе Синегорска.
Обновлено в 19:48
Космос

Конец света «назначили» на ближайшее воскресенье

Стоит отметить, что сообщения подобного рода публикуются в сети с прошлого месяца, и с тех пор принципиально новых «доказательств» конспирологами представлено не было, однако по мере приближения 21 апреля упоминания о «конце света» в этот день появляются все чаще.
Обновлено в 10:04
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына

Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Общество

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Экономика

Бедных россиян могут освободить от НДФЛ

Норма затронет население, чьи доходы существенно страдают от вычета НДФЛ и после него становятся ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 01:39
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Обновлено в 15:54
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено в 17:05
Хоккей

НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»

Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес

Прощай, блонд: Анна Семенович покрасила волосы ради роли в кино

Обновлено в 13:01
Происшествия

Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме

Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:46
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