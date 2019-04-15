Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный заводREGNUM 02:26
Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
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Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Авто
Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль
Объемы продаж автомобилей «Шкода» растут настолько быстро, что только за последнее десятилетие было продано около 25% от общего числа машин бренда, произведенных за 124 летнюю историю марки, с тех пор как в 1905 году основатели компании два Вацлава - Лаурин и Клемент, представили первую модель Voiturette A, - сообщает пресс-служба Skoda Auto.
Обновлено в 07:16
Авто
За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%
Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
Обновлено в 08:01
Политика
В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Сенатор Керимов подарил Дербенту 6 машин скорой помощи и 2 реанимобиля
Сегодня в торжественной обстановке мэр Дербента Хизри Абакаров вручил ключи от новых машин главному врачу Станции скорой помощи города и главврачу горбольницы Сенатор Сулейман Керимов выделил личные средства на приобретение 6 машин скорой помощи и 2 реанимобилей для медучреждений Дербента.
Обновлено в 08:18
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына
В Кремле подтверждают: саммит лидеров России и Северной Кореи готовится, но по срокам и месту проведения пока ясности нет.
Обновлено в 05:40
Музыка
Верка Сердючка примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 14:17
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Диабет беременных в два раза увеличивает риск развития детского диабета
В результате удалось выяснить, что дети или подростки, чьи мамы во время беременности сталкивались с этим расстройством, в два раза чаще сами становились жертвой диабета ещё до наступления 22 лет.
Обновлено в 09:41
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Авто
Итальянский авторынок в марте усилил падение
Автомобильный рынок Италии в марте снизился на 9,6% до 193662 машин.
Обновлено в 01:36
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Футбол
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».
Обновлено в 08:04
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Стало известно, кто придет на дебаты с Порошенко вместо Зеленского
Как стало известно, представители знаменитого телеканала ICTV, в студии которого проходят съемки популярного на Украине политического ток-шоу "Свобода слова", заявили, что вместо Владимира Зеленского для участия в дебатах с Петром Порошенко придет его советник Александр Данилюк, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:17
Кино
Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC
Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено в 10:55
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
Обновлено в 11:44
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35