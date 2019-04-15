Экономика
«Русал» хочет построить завод в СШАКоммерсантъ 00:00
Компания намерена поставлять на будущий завод алюминий со своего строящегося Тайшетского предприятия. «Русал» намерен совместно с американским холдингом Braidy Industries создать производство продукции плоского проката для автомобильной промышленности США.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Обновлено в 00:57
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства
Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ
Обновлено вчера в 12:33
Технологии
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая авария после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Энергетика
Нефть начала дешеветь после роста на прошлой неделе
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США.
Обновлено в 01:40
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призвала Басту подписаться на ее «Инстаграм»
Фанаты Ольги Бузовой тут же отреагировали на ее просьбу и буквально забросали страничку Басты комментариями с призывом подписаться на Ольгу.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество
В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»
В Италии вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини подписал указ о возвращении в удостоверения личности терминов - мать и отец.
Обновлено вчера в 19:24
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько
Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Культура
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
Обновлено вчера в 11:46
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено вчера в 14:17
Хоккей
«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф с «Сан-Хосе»
В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:51
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?
На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Один ребенок погиб во время пожара в Забайкалье
Четырехлетний мальчик погиб и двухлетняя девочка пострадала во время пожара в частном доме в селе Барахоево Красночикойского района Забайкальского края, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
Обновлено в 00:02
Футбол
«Реал» интересуется защитником «Вест Хэма» Райсом
Бывший защитник «Вест Хэма» и «Челси» Скотт Минто заявил, что защитник «молотков» Деклан Райс привлек внимание очередного топ-клуба.
Обновлено в 00:46
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Гуайдо обвинил во вторжении в Венесуэлу Россию и Кубу
Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено вчера в 05:34