Экономика

«Русал» хочет построить завод в СШАКоммерсантъ 00:00

Компания намерена поставлять на будущий завод алюминий со своего строящегося Тайшетского предприятия. «Русал» намерен совместно с американским холдингом Braidy Industries создать производство продукции плоского проката для автомобильной промышленности США.
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«РусАл» и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

Вести.Ru00:20

«Русал» собрался построить завод в США

Взгляд.ру00:18

«Русал» и Braidy Industries построят в США завод алюминиевого проката

ТАСС00:18

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

РБК00:00

«Русал» хочет построить завод в США

Коммерсантъ00:00

РусАл примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

UC Rusal, освобожденная недавно от санкций США, построит в этой стране завод

Ведомости00:16
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Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено вчера в 18:27
Общество

Алексей Текслер изучил планы по строительству и реконструкции набережной реки Миасс

Обновлено в 00:03
Экономика

Службы экспресс-доставки получат право принимать пошлины

Министерство финансов РФ планирует разрешить службам экспресс-доставки принимать пошлины за доставку товара из зарубежных интернет-магазинов.
Обновлено вчера в 10:58
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Спасатели обнаружили труп мужчины в колодце теплотрассы на КСК в Чите

Спасатели ГУ «Забайкалпожспас» обнаружили в колодце теплотрассы на КСК в Чите труп пожилого мужчины.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено вчера в 02:31
Экономика

Путин и Медведев отчитались о своих доходах

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей, что вдвое меньше, чем год назад.
Обновлено 13 апреля в 12:44
Путешествия

АФК «Система» заинтересована в создании туристического кластера на Каракольских озерах

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Володин назвал пение Порошенко капитуляцией

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным

Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено 13 апреля в 11:23
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон Арм, в результате погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Технологии

Глобальное потепление – единственное оружие против пришельцев

Уфологи считают, что этот интерес был обусловлен попытками установить контакт с инопланетными цивилизациями, обосновавшимися на Земле.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Черчесов рассказал о недовольстве поступком Гулиева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поведение Аяза Гулиева, который избил пешехода.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено вчера в 07:48
Транспорт

«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах

Обновлено вчера в 18:43
Единоборства

Манцигов завоевал золотую медаль на ЧЕ по борьбе

Обновлено вчера в 14:05
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
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