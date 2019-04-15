Экономика
«Русал» хочет построить завод в СШАКоммерсантъ 00:00
Компания намерена поставлять на будущий завод алюминий со своего строящегося Тайшетского предприятия. «Русал» намерен совместно с американским холдингом Braidy Industries создать производство продукции плоского проката для автомобильной промышленности США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:35, Ашберн
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Алексей Текслер изучил планы по строительству и реконструкции набережной реки Миасс
Обновлено в 00:03
Экономика
Службы экспресс-доставки получат право принимать пошлины
Министерство финансов РФ планирует разрешить службам экспресс-доставки принимать пошлины за доставку товара из зарубежных интернет-магазинов.
Обновлено вчера в 10:58
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Спасатели обнаружили труп мужчины в колодце теплотрассы на КСК в Чите
Спасатели ГУ «Забайкалпожспас» обнаружили в колодце теплотрассы на КСК в Чите труп пожилого мужчины.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено вчера в 02:31
Экономика
Путин и Медведев отчитались о своих доходах
Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей, что вдвое меньше, чем год назад.
Обновлено 13 апреля в 12:44
Путешествия
АФК «Система» заинтересована в создании туристического кластера на Каракольских озерах
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Володин назвал пение Порошенко капитуляцией
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено 13 апреля в 11:23
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон Арм, в результате погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Технологии
Глобальное потепление – единственное оружие против пришельцев
Уфологи считают, что этот интерес был обусловлен попытками установить контакт с инопланетными цивилизациями, обосновавшимися на Земле.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Черчесов рассказал о недовольстве поступком Гулиева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поведение Аяза Гулиева, который избил пешехода.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес
«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено вчера в 07:48
Транспорт
«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах
Обновлено вчера в 18:43
Единоборства
Манцигов завоевал золотую медаль на ЧЕ по борьбе
Обновлено вчера в 14:05
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45