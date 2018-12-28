Политика
Новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже. Томас вступит в новую должность с 1 января.
Ведомости19:45
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 20:08
Политика
«Русал» избрал нового председателя совета директоров
Новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома.
Обновлено в 19:45
Технологии
Названы самые востребованные профессии 2019 года
Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета".
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено в 07:46
Космос
В США умерла работавшая над телескопом «Хаббл» Нэнси Грейс Роман
Астроном Нэнси Грейс Роман, участвовавшая в создании телескопа «Хаббл», скончалась в возрасте 93 лет в США.
Обновлено в 21:01
Политика
Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене национального роуминга в России.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Происшествия
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон
Обновлено в 15:37
Происшествия
В музее Осло пропали шесть картин Мунка
В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Обновлено в 16:49
Политика
Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету
Обе палаты Конгресса США собрались в четверг на заседания, но не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдауну, то есть частичной приостановке работы федерального правительства, которая началась 22 декабря.
Обновлено в 17:03
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Хоккей
Сборная России обыграла Данию на молодежном чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
Не менее 14 летных аппаратов провели разведку у границ РФ за неделю
Всего разведку совершали 14 иностранных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
Планируется, что первый полк ракетных комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в следующем году.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Путин подписал закон о декриминализации репостов
Президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 17:46
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Адвокаты Джохара Царнаева попросили отменить приговор о смертной казни
Обновлено в 18:17
Экономика
Топливо и отмена льгот останавливают двигатели
Компании просят оставить ограничения роста цен на топливо только на опте и продлить льготу по транспортному налогу до 2020 года.
Обновлено в 12:02
Авто
Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России
Обновлено в 08:48
Общество
Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.
Обновлено в 15:48
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Хоккей
«Вашингтон» переиграл «Каролину», у Овечкина 1 очко
Обновлено в 21:44
Экономика
В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2019 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — в итоге для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60.
Обновлено в 07:39
Общество
Умер журналист-международник Алексей Букалов
Обновлено в 07:33