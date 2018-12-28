Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
«Русал» избрал нового председателя Совета директоровРоссийская газетавчера в 22:46
Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров. Им стал француз Жан-Пьер Тома, который ранее занимал пост независимого неисполнительного директора компании.
Российская газетавчера в 22:46
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Я уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров.
— Маттиас Варниг, немецкий тренерРоссийская газета вчера в 22:46
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