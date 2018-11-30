Экономика
«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб
«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд рубРБК02:44
Группа компаний «Русагро» приобрела права требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании. Указывается, что оплата прав будет осуществлена в рассрочку.
РБК02:44
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:10, Ашберн
Экономика
«Роскосмос» объяснил провал экспорта санкциями и демпингом SpaceX
«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план по экспорту из-за санкций стран Запада, ослабления рубля и демпинга со стороны ракетостроительной компании Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 07:41
Экономика
В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью
В восьми регионах стартуют пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 07:51
Экономика
Путин подписал закон о поправках в бюджет 2018 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет 2018 года и на плановый период 2019-2020 годов.
Обновлено в 07:57
Энергетика
Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррель
Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,3%, до $59,12 за баррель.
Обновлено в 06:56
Финансы
ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля
Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.
Обновлено в 08:04
Экономика
«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 08:03
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»
Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 07:47
Экономика
ВТБ сократит капитал и свой штат в Лондоне перед Brexit
Еще в мае штат банка в Лондоне составлял 250 человек, однако после этого глава ВТБ Андрей Костин объявил о планах сократить треть своих сотрудников из-за того, что санкции осложнили ведение бизнеса в Великобритании.
Обновлено в 07:38
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 06:55
Экономика
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах
В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.
Обновлено в 08:00
Экономика
ПФР опроверг приостановку выплат работающим пенсионерам
В пятницу на пленарном заседании "Союза пенсионеров России" глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что сведения о приостановке выплаты пенсий работающим пенсионерам не соответствуют действительности, передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Энергетика
«Газпром» подтвердил интерес к транзиту через Болгарию
«На сегодняшний день ''Газпром'' планирует принять участие в процедуре бронирования мощностей, однако решение будет приниматься с учетом условий бронирования, которые будут известны по объявлению начала Фазы 3 процедуры»,— заявили в компании.
Обновлено в 07:25
Экономика
Вопрос о переезде En+ в Россию решится в Париже
En+, объединяющая активы попавшего под санкции США бизнесмена Олега Дерипаски в электроэнергетике и металлургии, объявила, что 20 декабря в Париже состоится внеочередное общее собрание акционеров.
Обновлено в 07:57
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 08:03
Экономика
Карлоса Гона оставили под арестом на 10 дней
Бывший председатель совета директоров автоконцерна Nissan Карлос Гон останется под арестом еще на 10 суток.
Обновлено в 07:23