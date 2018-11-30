Экономика

«Русагро» купила долг «Солнечных продуктов» Россельхозбанку
Ведомости
02:06

Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. холдингу «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова), сообщила сегодня «Русагро».
Ведомости02:06

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«Русагро» приобрела 80% долга группы «Солнечные продукты»

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«Русагро» выкупил долги бывшей компании Володина

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«Русагро» получила права требования к холдингу «Солнечные продукты» на 34,7 млрд рублей

ТАСС03:05

«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб

РБК02:44

«Русагро» купила долг «Солнечных продуктов» Россельхозбанку

Ведомости02:06

«Русагро» приобрела права требования к «Солнечным продуктам» по кредитам на 34,7 млрд руб

ПРАЙМ01:47

Русагро приобрела долг Солнечных продуктов перед Россельхозбанком

Financial One01:37
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Экономика

Путин подписал закон о поправках в бюджет 2018 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет 2018 года и на плановый период 2019-2020 годов.
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Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 декабря

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 декабря, составляет 66,5335 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 04:49
Экономика

Сбербанк сообщил о серии мощных DDoS-атак

Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.
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Экономика

В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

Пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума стартуют в восьми регионах РФ, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 05:06
Экономика

«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»

Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 05:02
Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 04:50
Экономика

«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты

Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 05:00
Энергетика

Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно

Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.
Обновлено в 04:58
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«Газпром» уложил около 300 км труб в рамках «Северного потока – 2»

Обновлено в 04:13
Экономика

Работодателям дадут по миллиону рублей за привлечение работников

Работодатели, привлекающие работников на Дальний Восток, получат до миллиона рублей за одного работника.
Обновлено в 04:19
Экономика

Строительство Северного широтного хода может затянуться

Чтобы реализовать давно задуманный мегапроект – построить железную дорогу Северный широтный ход (Обская – Салехард – Надым стоимостью 130,5 млрд руб.) на Ямале, государство и инвесторы в октябре подписали концессионное соглашение.
Обновлено в 04:29
Экономика

В России стали активнее покупать дорогие смартфоны с большими экранами

За 11 месяцев 2018 года в России было продано 2,9 млн ноутбуков на сумму 106 млрд руб. По прогнозу аналитиков, по итогам года продажи ноутбуков составят 3,3 млн штук, на 123 млрд рублей.
Обновлено в 04:59
Экономика

В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидий

Более 50 отраслевых государственных субсидий могут быть отменены в России до конца 2018 года.
Обновлено в 03:46
Энергетика

АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG

АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Экономика

Производственная активность Китая сократилась до минимумов 2 лет

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился в ноябре до 50 пунктов - минимальный показатель за 28 месяцев.
Обновлено в 04:42
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Российская компания, владеющая тремя крупными масложировыми комбинатами, одна из структур саратовской финансово-промышленной группы «Букет» Владислава Бурова. По состоянию на 2018 год входит в тройку лидеров масложирового рынка России, в том числе по производству подсолнечного масла и майонеза, является крупнейшим в СНГ производителем хозяйственного мыла.
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