Экономика
«Русагро» увеличила общую выручку в I квартале до 32,5 млрд рублейТАСС 05:40
Консолидированная выручка группы "Русагро" в I квартале 2019 года выросла на 52% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 32,5 млрд рублей. Об этом говорится в операционном отчете компании.
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Политика
ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Хоккей
Метсола, Робинсон и Григоренко стали лучшими игроками апреля в КХЛ
Юха Метсола из уфимского "Салавата Юлаева" признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам матчей апреля.
Обновлено в 04:28
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского
Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин восхитил поклонников фотографией детей с веточками вербы
Освятил веточки вербы и Максим Галкин вместе со своими детьми Лизой и Гарри.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 04:50
Хоккей
Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке
У крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды ASOS и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена в результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей, сообщает в понедельник BBC News.
Обновлено в 04:54
Транспорт
Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Обновлено вчера в 19:21
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода
Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
Культура
Новосибирский депутат выступил против сохранения дома Янки Дягилевой
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что владелец соседнего с домом Дягилевой земельного участка планирует перевезти строение и устроить в нём рок-кафе, а на прежнем месте возвести многоэтажку.
Обновлено в 00:45
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Политика
Совет Федерации остался без Интернета
В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве
Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает "Рен ТВ".
Обновлено в 05:11
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Игры
Озвучена дата релиза игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Дети ямальских депутатов за год заработали три миллиона рублей
Несовершеннолетние дети депутатов Заксобрания Ямала за 2018 год в общей сумме заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Космос
Самый дальний объект Солнечной системы
Farout значительно меньше Плутона: его диаметр составляет примерно 500 км против 2377 км у Плутона.
Обновлено вчера в 11:06