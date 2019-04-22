Экономика

«Русагро» увеличила общую выручку в I квартале до 32,5 млрд рублейТАСС 05:40

Консолидированная выручка группы "Русагро" в I квартале 2019 года выросла на 52% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 32,5 млрд рублей. Об этом говорится в операционном отчете компании.
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«Русагро» увеличила общую выручку в I квартале до 32,5 млрд рублей

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