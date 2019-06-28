Экономика

РусГидро проводит годовое Общее собрание акционеровADVIS.ru 05:15

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28.06.2019 РусГидро проводит в Москве годовое Общее собрание акционеров. Руководители компании докладывают акционерам о производственных и финансовых результатах и ключевых инвестиционных проектах, реализованных в 2018 году.
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РусГидро
Российская компания
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро является Российская Федерация.
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