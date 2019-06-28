Экономика
РусГидро проводит годовое Общее собрание акционеровADVIS.ru 05:15
28.06.2019 РусГидро проводит в Москве годовое Общее собрание акционеров. Руководители компании докладывают акционерам о производственных и финансовых результатах и ключевых инвестиционных проектах, реализованных в 2018 году.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
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Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
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В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
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Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
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Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
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Маруани запел на заседании суда с Киркоровым
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Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление
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Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.
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Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
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В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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Россиянина оштрафовали за критику Путина, который не был пристегнут за рулем КамАЗа
В Архангельской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти.
Обновлено в 07:06
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В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
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Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
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Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года
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В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
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Лидеров стран G20 накормили травами и цветами
Организаторы саммита G20 рассказали, какие блюда и напитки предлагались лидерам «большой двадцатки» во время рабочего ланча.
Обновлено в 09:27
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Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55