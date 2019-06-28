Экономика
РусГидро проводит годовое Общее собрание акционеровADVIS.ru 05:15
28.06.2019 РусГидро проводит в Москве годовое Общее собрание акционеров. Руководители компании докладывают акционерам о производственных и финансовых результатах и ключевых инвестиционных проектах, реализованных в 2018 году.
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Политика
Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Интернет
Число пользователей сервиса Apple Music достигло 60 миллионов
Число платных подписчиков музыкального сервиса Apple Music достигло отметки в 60 миллионов.
Обновлено в 11:12
Политика
Один из освобождённых украинцев объявлен в розыск СБУ за дезертирство
Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий, который сегодня был доставлен в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
Обновлено в 13:27
Футбол
Аквилани объявил о завершении карьеры
Бывший игрок «Ливерпуля» Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 12:29
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой
Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Политика
Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей
Обновлено в 07:58
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Авто
Hyundai адаптирует седаны под клиентов
Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Кино
Депардье снимется в новой комедии со звездным составом
Обновлено в 12:48
Кино
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме
Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Балтийскую таможню проверят после заявления о взятках Бастрыкину
На личном приеме о взятках на таможне рассказал бизнесмен из Северной столицы.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Более 300 туристов из России застряли в аэропорту Антальи
Вылет должен был состояться 27 июня в 18:50, но был перенесен на утро пятницы. О причинах задержки в аэропорту не сообщили.
Обновлено в 04:19
Энергетика
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину
Ранее 28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не получал от «Нафтогаза Украины» официального предложения о возможности проведения своповых (обменных) операций в случае, если сторонам не удастся договорится по условиям нового контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Музыка
Объявлены лауреаты конкурса им. Чайковского
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает купить хавбека «Ньюкасла»
Отмечается, что "красные дьяволы" собираются приобрести все трансферные права на британского хавбека, что исключает возможность аренды.
Обновлено в 12:59
Общество
Всемирный курултай башкир в Уфе начался с потасовки
Обновлено в 03:44
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Милан» исключили из еврокубков
«Милан» допустил нарушение правил финансового фейр-плэй в периоды мониторинга с 2015 по 2017 и с 2016 по 2018 год.
Обновлено в 07:17